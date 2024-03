RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE, STIŽU PLJUSKOVI I GRMLJAVINA: Na snazi narandžasti meteoalarm - Očekuju se udari košave do 100 km/h

U SRBIJI će danas biti malo i umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, toplo i vetrovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima koji će najjači biti na jugu Banata od 24 do 28 metara u sekundi. Jutarnja temperatura od šest stepeni do 12, najviša dnevna od 19 do 23.

Foto: RHMZ/Printscreen

U Beogradu sutra malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i vetrovito. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima oko 17 metara u sekundi. Jutarnja temperatura oko 10 stepeni, najviša dnevna oko 20.

Upozorenje na olujnu košavu

Košava, jak i olujni južni i jugoistočni vetar, koji će duvati danas, najjače udare imaće na jugu Banata, od 24 do 28 m/s (85 do 100 km/č), a u Beogradu oko 17 m/s (oko 60 km/č). U drugom delu noći između srede i četvrtka udari vetra će oslabiti.

Foto: RHMZ/Printscreen

Najjači udari večeras, za vikend letnje temperature

Košava će duvati tokom celog dana, a najjači udari se očekuju večeras i u prvom delu noći. Potom će uslediti prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a do četvrtka ujutro udari košave će oslabiti, vetar će biti u skretanju na jugozapadni, ostaće pojačan, ali slabijeg intenziteta u odnosu na današnji dan.

Od petka pretežno sunčano i osetno toplije. Za vikend i u ponedeljak maksimalna temperatura od 25 do 29 °S.

Upaljen meteoalarm

U Banatu i Pomoravlju na snazi je narandžasti meteoalarm zbog jakog vetra, što znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Foto: RHMZ/Printscreen

Žuti meteoalarm upaljen je u Bačkoj i Beogradu, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

