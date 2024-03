PRVOG DANA PODNETO 7.500 PRIJAVA: Počelo zakazivanje termina za upis dece u školu

POČELO je elektronsko zakazivanje termina za upis i testiranje dece u prvi razred osnovne škole kojoj teritorijalno pripadaju elektronskim putem preko Portale e-Uprava, a prvog dana prijavljeno je skoro 7.500 đaka.

Foto: OŠ "Matko Vuković"

- Zakazivanje termina za upis dece u prvi razred jeste jedan od prvih koraka u procesu upisa dece u osnovnu školu. Roditelji ovom prilikom rezervišu termin i to mogu učiniti od 1. aprila do 31. maja - rekla je pomoćnica direktora Kancelarije za IT i eUpravu Biljana Marić.

Navela je da je juče do kraja dana podneto oko 7.500 prijava za rezervaciju termina za upis dece u prvi razred osnovne škole.

- Svaka škola u Republici Srbiji definiše svoj kalendar i stavlja na raspolaganje termine koje roditelji mogu da izaberu. Samim tim roditelji u ovom procesu školi najavljuju upis deteta da škola može da evidentira i da po službenoj dužnosti pribavi svu potrebnu dokumentaciju - rekla je Marićeva.

Ukazala je da je za zakazivanje termina potrebno da budete registrovan korisnik, odnosno da imate kreiran nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju eid.gov.rs.

Nakon uspešne registracije, potrebno je prijaviti se na Portal eUprava - uputstvo za prijavu, a nakon pokretanja usluge eZakazivanje termina za upis odabrati opciju Podnošenje prijave, izabrati školu u kojoj želite da zakažete termin za testiranje đaka i upis i odabrati termin.

- Roditelji ili drugi zakonski zastupnici koji su građani Republike Srbije pokretanjem usluge eZakazivanje na Portalu eUprava imaće mogućnost da elektronskim putem zakažu termin za upis i testiranje deteta u prvi razred osnovne škole kojoj teritorijalno pripadaju - rekla je Marić.

Navela je da odlaskom u osnovnu školu u zakazanom terminu, roditelji završavaju sve aktivnosti vezane za upis, bez potrebe da sa sobom donose bilo koji papirni dokument.

Jedino je, ako je lekarski pregled obavljen kod privatnog lekara ili u vojnoj zdravstvenoj ustanovi, potrebno lično doneti lekarsko uverenje.

- Termin za upis i testiranje deteta u osnovnoj školi, sem preko Portala eUprava, može da se zakaže i u direktnom kontaktu sa školom, putem telefona ili imejla - navela je Marić.

