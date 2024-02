NOVO UPOZORENJE RHMZ-a: Danas će biti i kiše i snega - u ovom delu Srbije se očekuju padavine

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje u kome navodi da će danas biti i kišnih i snežnih padavina.

Foto: Novosti/Tanjug

- Posle podne oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Na severu Banata, u Bačkoj, kao i u većem delu Srema, zadržaće se suvo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren, ponegde i jak severozapadni vetar, na planinama istočne Srbije i sa olujnim udarima - stoji u upozorenju RHMZ-a.

Prognoza za naredne dane

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti umereno do potpuno oblačno i nešto hladnije. Na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kratkotrajnom kišom, na planinama sa snegom. Vetar umeren i jak, na planinama istočne Srbije i sa udarima olujne jačine, severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni Celzijusa.

U Beogradu umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, sa kratkotrajnom kišom tokom dana. Vetar umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 7, najviša dnevna oko 11 stepeni Celzijusa.

U Srbiji u sredu u većem delu promenljivo oblačno i suvo, samo još ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku zemlje pretežno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, u planinskim predelima sa snegom. Zatim se do kraja nedelje očekuje malo do umereno oblačno i suvo vreme, ponegde sa slabim jutarnjim mrazem, a tokom dana sa sunčanim intervalima.