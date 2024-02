NOVA VRSTA INFEKCIJE PUNI AMBULANTE: Širi se posebno među decom u kolektivima

LEKAR opšte medicine Biserka Obradović kaže da doktori očekuju veliki broj obolelih i to zbog natprosečno toplog vremena koje nam sledi.

foto Z. R.

Mnogi se već žale na bolove u stomaku i propratne tegobe, a lekari očekuju da će narednih dana tek biti povećan broj stomačnih virusa, jer kako kažu, sledi nam natprosečno toplo vreme, sa temperaturama višim od 20 stepeni, a to pogoduje širenju virusa.

Stomačni virus ili gastroenteritis predstavlja upalu gastrointestinalnog trakta izazvanu virusima.

Dolazi do povećanja količine tečnosti u crevima, pre svega u debelom crevu, upaljeno tkivo ne može da apsorbuje vodu ni hranljive elemente, pa dolazi do dijareje. Kod dece u prvim godinama života, dijareja može da bude tako teška, da izazove dehidrataciju i potrebu za rehidratacijom u hospitalnim uslovima, kako navode iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

Doktorka opšte medicine Biserka Obradović kaže za "Blic" da se trenutno lekarima manje javljaju pacijenti koji se žale na stomačne tegobe, ali da će se to promeniti sa dolaskom viših temperatura. "Stomačne tegobe najčešće izaziva adenovirus. Sa jedne strane, on pogađa respiratorni trakt i prate ga najčešće kijavica temperatura do 38 stepeni, a sa druge napada digestivni sistem", navodi doktorka Obradović.

Tada se, dodaju, javljaju mučnina, dijareja, povraćanje, povišena telesna temperatura, malaksalost, bolovi u stomaku. Lekaru se, ističe, treba obavezno javiti ako ni posle četvrtog dana ne možemo da spustimo visoku temperaturu ili ukoliko povraćamo. "Najugroženije grupe su svakako deca, stariji ljudi, hroničari i oni sa oslabljenim imunitetom", kaže dr Obradović.

Stroga dijeta

Doktorka kaže da, ukoliko imamo stomačni virus, ne smemo da uzimamo puno tečnosti, kao i da moramo da budemo na strogoj dijeti. "Dozvoljeno je uzimati po kašičicu vode na 10 do 15 minuta, u suprotnom će se pojačati taj osećaj za povraćanjem. Ne smemo nikako da unosimo mleko i mlečne proizvode. Možemo jesti kuvan krompir, kuvan pirinač, bananu, dvopek. Nikako masnu i začinjenu hranu", ističe ona.

Deca prenosioci

Dodaje da postoji 60 vrsta adenovirusa i da se oni jako lako prenose - kapljičnim putem i zaraženim predmetima. "Najveći prenosioci svakako su deca iz vrtića. Gotovo svi roditelji koji se jave lekaru dobili su stomačni virus preko svog deteta. Treba imati u vidu da se virusi jako lako prenose, te da bolesni ne treba da ulaze u kolektive kako ne bi zarazili druge", ističe doktorka, dodajući da je jedan od načina da sačuvamo druge nošenje maski.

Jačanje imuniteta

Ipak, najbolji način da izbegnemo virus jeste da jačamo imunitet. "Svima nam nedostaje vitamin B, treba uzimati i vitamin C, cink, jesti sveže voće i imati fizičku aktivnost u toku dana. Ne pušiti, nikako ne piti energetska pića, konzumirati dve do tri kafe dnevno maksimalno", savet je doktorke Obradović koja dodaje i da ne zaboravimo na osmeh i pozitivan stav u toku dana, koji će nam biti i te kako biti dobri saveznici u borbi za jači imunitet.

(Blic/Mondo)

BONUS VIDEO: STRAŠNI PRIZORI: Ptičiji grip usmrtio morske lavove