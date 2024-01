TRIDEMIJA HARA SRBIJOM, TEK SLEDI VRH TALASA: Epidemiolog upozorava - ako osetite sledeće simptome, odmah kod lekara

INVAZIJA pacijenata svih uzrasta na ambulante i domove zdravlja širom Srbije, državne i privatne, počela je još sredinom decembra, a prema očekivanjima, nastavila se, ubrzanim tempom, i početkom nove godine.

Kašalj, bol u grlu, temperatura, malaksalost, bolovi u mišićima, najčešći su simptomi gripa, kovida i respiratornih infekcija od kojih pati veliki broj građana. Lekari širom Srbije potvrđuju da imaju znatno više pacijenata nego pre tri sedmice.

Pošto je mnogo ljudi tokom novogodišnjih praznika bilo zajedno u zatvorenom prostoru bez preventivnih mera, dešava se ono što je epidemiolog dr Nebojša Bohucki prvi najavio još 5. oktobra prošle godine da ćemo u januaru 2024. imati tridemiju! Tačnije, sudar gripa, korone i respiratornog sincicijalnog virusa (RSV).

Doktor Bohucki, epidemiolog u Zavodu za javno zdravlje u Subotici, krajem prošle godine je potvrdio da smo na pragu tridemije, da se njen glavni udar očekuje u januaru, a sada kaže da slobodno možemo reći da je tridemija stigla u Srbiju!

- U kliničkom smislu je stigla, ali uzroke, u etiološkom smislu, nećemo ni znati – kaže naš priznati stručnjak.

Šta je tridemija i kad se prvi put pojavila?

Bohucki objašnjava da su se sa pojavom pandemije kovida 19, od proleća 2020. nosile maske i ljudi su više prali ruke i pridržavali se mera prevencije. Nakon slabljenja kliničke slike korone, ali i pošto su svi već bili zamoreni restriktivnim merama, ponovo su se stvorili uslovi da se nesmetano šire respiratorne bolesti koje su bile prisutne i pre kovida i koje nisu nestale.

- Zato ni grip nismo beležili. Infekcije izazvane respiratornim sincicijalnim virusom (RSV) takođe su bile malo registrovane, kao i ostale kapljične infekcije. Tek 2022. ponovo smo zabeležili skok gripa i RSV infekcija u čitavoj Evropi, ali i kod nas. U Evropi se tada prvi put počelo govoriti o tridemiji i svet je prihvatio taj izraz, jer se i kovid zadržao. Dakle, tridemija je kada se paralelno, u isto vreme, pojave kovid 19, grip i RSV. U pitanju su respiratorne bolesti koje imaju gotovo istu kliničku sliku, ali ga izazivaju tri različita virusa. Otuda i naziv tridemija – kaže dr Bohucki.

Kako dodaje, ljudi se žale po pravilu na povišenu temperaturu, kašalj, kijanje, slabost, malaksalost...

Ko je ugrožen od gripa, korone i RSV-a?

Prema rečima sagovornika, razne varijante omikrona, poznatog soja korone, živeće s nama godinama, influenca (grip) se vratila nakon što se tokom dve korona godine bila primirila, a tu je sada ponovo i RSV.

- Vidim da su se u zapadnoj Evropi gotovo duplirali brojevi kada je reč o oboljenju sličnom gripu (OSG), na nedeljnom nivou. Međutim, kada se uzme bris i uradi PCR na grip, on se i dokaže. To je potpuno u skladu sa epidemiološkim karakteristikama gripa, kada krene proces u Evropi, onda se duplira iz nedelje u nedelju i ide ka epidemijskom maksimumu. Kovid je svakako prisutan i on je broj jedan kada su u pitanju akutne respiratorne infekcije. Tu je i RSV, on je najinteresantniji jer i su i sami zdravstveni radnici godinama govorili da su od njega najugroženija mala deca do četiri godine. Ovaj virus dovodi do bronhiolitisa. Ne do bronhitisa, već bronhiolitisa koja za posledicu ima pneumoniju. Međutim, stariji od 65 godina i mlađi koji imaju neko hronično oboljenje takođu su ugroženi od ovog virusa – kaže dr Bohucki.

Vrh talasa u Srbiji nam tek predstoji

U našoj zemlji, napominje ugledni epidemiolog, uvek kasnimo malo za Evropom kada su virusi u pitanju, jer su naši praznici sada aktuelni i zato tradicionalno u januaru imamo nagli skok kada je u pitanju oboljenje slično gripu (OSG), odnosno grip.

Po pravilu, i kod nas se narednih nedelja očekuje da dođe do dupliranja broja zaraženih na nedeljnom nivou. To bi moglo da znači da ćemo i mi ići ka piku ovog talasa, a da li će zaista biti dostignut nivo epidemije gripa, to sada ne može da se kaže iako su se stekli svi preduslovi da bude tako.

- Nadzor nad RSV je nedovoljan, jer se ne radi dijagnostika ili se nedovoljno radi i zato su mali brojevi kada gledamo koliko imamo dijagnostikovanih RSV slučajeva. Ali na osnovu informacija iz Evrope i ostatka sveta gde rade tu dijagnostiku, nema razloga da isti taj proces epidemijski ne bude i u našoj zemlji. Sigurno već jeste, ali pošto je priča o maloj deci i najmlađima, iz široke slike populacije se ne uočava. U kliničkom smislu svi smo sada zahvaćeni i brojevi će se duplirati i bivati veći. A etiološki tridemija je sigurno tu - zaključuje dr Bohucki.

Vakcine i maske

Dr Bohucki napominje da je glavna odbrana protiv tridemije - vakcina.

- Zanimljivo je da i protiv RSV postoji vakcina od prošle godine. Jedna je odobrena u Evropi, dve u SAD. Namenjene su, pre svega, za osobe iznad 60-65 godina. Za kovid svakako postoje odgovarajuće vakcine koje se menjaju s vremena na vreme, a vakcine protiv gripa su se odomaćile u našem narodu – kaže dr Bohucki i dodaje da “nošenje maski treba da praktikuju svi koji su ugroženi, stariji i koji imaju narušen imuni sistem”.

Epidemija: Ko prijavljuje, a ko proglašava

Gradski zavod za javno zdravlje prijavio je epidemiju velikog kašlja u Beogradu, a prema poslednjim podacima registrovano je 409 potvrđenih slučajeva velikog kašlja samo u prestonici. Epidemiolog Ivana Begović Lazarević je krajem decembra izjavila da je na nedeljnom nivou registrovano po 100 prijavljenih slučajeva.

Dr Bohucki kaže da Zavod može samo da prijavi epidemiju, ali to ne znači da je ona proglašena.

- Zavod ima obavezu da prijavi, ali samo neko na nivou države, pre svega ministar zdravlja, uz konsultacije sa drugima, procenjuje koliko je epidemija značajna i proglašava je zvanično. To je kompleksna procedura koja ima i ekonomsku dimenziju.

