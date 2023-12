"RADOST KADA SAM SA NJIMA ZA MENE JE NAJVEĆI POKLON": Željko Mitrović priredio novogodišnju žurku za klince iz svih sedam domova u Zvečanskoj

U ulozi Deda Mraza svojim klincima tradicionalno ulepšava ulazak u Novu godinu.

Foto: RTV Pink

Stiže nam najradosniji period u godini, a Željko Mitrović ostao je dosledan u nameri da svojim mališanima ulepša novogodišnje i božićne praznike. Danas je Željko Mitrović u restoranu Time Out na Adi Ciganliji u Beogradu organizovao prigodan događaj - novogodišnju proslavu za čak 120 mališana bez roditeljskog staranja i zavoda za vaspitanje iz sedam beogradskih domova pod okriljem Zvečanske. Mitrović je ovog puta duplirao poklone za mališane u vidu džeparca, a pored toga tu su se našli i slatki Swiss Lion paketi. Željko se pobrinuo i za dobru atmosferu i puštao je muziku, a pre nekoliko dana otpevao je za njih čuvenu prazničnu numeru Jingle Bells.

Foto: RTV Pink

• Pre nekoliko dana najavio sam prazničnu žurku. Sa njom počinjemo, a zatim šaljem klince na zimovanje, onda je naš zajednički rođendan, pa letovanje – kao i svake godine. Već sam to rekao, ali nije naodmet da ponovim da je detinjstvo roditelj budućih ličnosti. Detinjstvo je najvažnija stvar u odrastanju jednog čoveka i trudimo se da Zvečanskoj i drugim domovima za brigu o deci bez roditeljskog staranja pomognemo koliko možemo i čini mi se da to kod njih podstakne radost i osmehe i da ih to delimično usreći. Neretko deca iz domova postižu bolje rezultate nego deca iz harmoničnih porodičnih domova. Sada proslavljamo zajedno novogodišnje praznike – doneli smo slatke paketiće i ovog puta dupli džeparac. Dobio sam više poklona od njih nego što sam im doneo i to je za mene jako dirljivo i posebno. Njihovi osmesi posebno, kao i radost što sam sa njima. To je za mene najveći poklon – rekao je Željko.

Klinci su plesali zajedno sa Željkom, želeli da se fotografišu, zagrle i porazgovaraju. Nakon Mitrovića di-džej pult preuzeo je Đ Đuka, muzički urednik Pink Radija, a Željkova obrada pesme Jingle Bells svakako je obeležila ovu novogodišnju žurku. Pre par dana Željko je za svoje drugare otpevao i posvetio im čuvenu prazničnu pesmu, a ovaj potez dodatno govori u prilog tome da veoma temeljno razmišlja o svojim klincima i trudi se da period praznika za njih napravi što specijalnijim. I ovog puta klinci su pripremili poklone za Željka koji su ga razgalili, a njemu je najznačajnije to što je na dečjim licima mogao da vidi osmehe i iskonsku sreću.

Foto: RTV Pink

Podsećanja radi, Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group, već 16 godina ima iskrenu i uspešnu saradnju sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Zvečanska. Pre dve godine akciju „Letovanje i zimovanje za sve“ proširio je na celu Srbiju, a tu su i neizostavni pokloni za Novu godinu. Mitrović od 2022. godine rođendan obeležava sa svojim klincima i ponosno je najavio da će svake godine zajedno slaviti – kao zajednički rođendan. Pokloni su sastavni deo svakog njihovog viđanja – da li se radi o letovanju, zimovanju, Novoj godini ili njegovom rođendanu – jer Mitrović želi i na taj način da da do znanja da su klinci uvek u njegovom srcu i da njihovo detinjstvo učini što lepšim i pokaže im da nisu sami.

Kada postoji želja – uvek postoji način, a Mitrović je još jednom to i dokazao, jer pored svih obaveza i projekata, ovaj medijski mag uvek pronađe vreme da se posveti onima kojima je pomoć najpotrebnija. Njegovo zalaganje nije samo materijalne prirode, već se trudi da kroz pažnju i iskrenu emociju oplemeni živote najugroženijih.