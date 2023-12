ŠAPIĆ SUMIRAO RAD GRADSKE UPRAVE: Ja sam potpuno siguran da niko neće hteti ni smeti da ukine nijednu od ovih socijalnih mera

DOSKORAŠNjI gradonačelnik Beograda, sada predsednik Privremenog organa i kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić u intervjuu za "Telegraf" sumirao je rad Gradske uprave koju je vodio godinu dana i četiri meseca.

Foto: Grad Beograd

Socijalne mere, gradski prevoz, uređenje infrastrukture i borba za uređenje beogradskog priobalja, kao i potpuno drugačija vizija komunalne milicije aduti su sa kojima Šapić izlazi pred birače.

Upravo zato što je porodica u fokusu njegovog rada Šapić je odgovorio šta jedna beogradska porodica može sve da očekuje u toku 2024. godine?"

– Može da očekuje da će se, naravno, sve mere zadržati. Ja sam potpuno siguran da, bez obzira na ishod izbora i bez obzira na to ko bude bio na čelu grada, čak i da ne budem ja, niko neće hteti ni smeti da ukine nijednu od ovih socijalnih mera. To su mere koje značajno utiču na svakodnevni život i mislim da pomažu značajno u poboljšavanju i održavanju kućnog budžeta: od vrtića i udžbenika do besplatnog engleskog jezika za predškolce. Sad će biti prečišćivači vazduha u svakoj prostoriji u vrtiću, u osnovnoj i srednjoj školi, pa roditelji ni to neće morati da kupuju. Prevoz je pojeftinio, besplatne su karte za srednjoškolce, za penzionere i ovog leta smo imali besplatne karte za bazen. Upravo su aktuelni novogodišnji vaučeri, jer su podeljeni pre samo nekih sedam, osam dana i uveliko se koriste u svrhu tih, naročito novogodišnjih i božićnih praznika, tako da siguran sam da neće biti nijedna ukinuta, a gledaćemo da ih bude još. Zašto? Zato što sam se na taj način odnosio deset godina na Novom Beogradu. Na taj način ću, ako dobijem priliku, nastaviti da vodim grad, zato što mislim da bez obzira na sve važne infrastrukturne stvari, na sve ono što se radi u Beogradu u privredi, što čini Beograd ovakvom evropskom i svetskom metropolom, da su socijalne mere, socijalni programi, briga o ljudima, jednako važni - naveo je Šapić pa potom obrazložio na koju je socijalnu meru najponosniji:

– To vam je kao da pitate oca višečlane porodice koje dete najviše voli, ili trenera jedne prave ekipe da izdvoji igrača koji je najzaslužniji. Svaka mera je važna. Često koristim taj primer, jer sam se s time upoznao na Novom Beogradu. Kad uradite neko igralište ispred ulice, dečje igralište ili neku klupu ispred zgrade nekoj baki ili nekoj mami koja ima malu decu, njoj je to važnije nego da joj napravite sto mostova i auto-puteva. Postoje stvari koje iziskuju više novca, vremena, komplikovanije su, ali nema velikih i malih stvari, sve je važno.

Na posletku, Šapić je objasni kako kako opipava puls građana i kako znate šta je njima važno.

– Ja ovo živim. To bi bilo kao kad biste pitali sportskog trenera "Kako znate šta da igrate?" Pa to čovek živi. Ja ovo živim 14 godina. Ne postoji formula kako se to radi: komunikacija, kontakt, osećaj, na kraju krajeva. Ako se pustite i ako želite i ako vam je cilj da zaista nešto uradite za svoj grad, svoju državu, za građane ovog grada, onda je to lako. I često mi je žao što ne mogu sve ono što bih voleo da uradim. To je kao da čekam anketu, da mi anketa kaže, ne treba meni nikakva anketa. Svi jako dobro znaju koje su dobre stvari i šta bi trebalo da se uradi.