FELJTON - DROGA IZ PAKISTANA LETI PREKO MOSKVE ZA NJUJORK: Iza svake zaplenjene količine narkotika je niz besanih noći i napornih operacija

SKRIVENI tajni rat narko-mafije protiv ogromnih masa svetskog stanovništva nije manje opasan od nuklearnog rata.

RASKRSNICA Moskovski međunarodni aerodorom Šeremetjevo, Foto Vikipedija

Na prvi pogled ovo poređenje izgleda paradoksalno, ali, u stvari, stepen uništavanja stanovništva na ovaj način je još veći nego posle nuklear- ne eksplozije koja bi mogla da pogodi neki veliki grad ili deo teritorije. Narkomanija obuhvata čitavo svetsko stanovništvo. Pri tom su razmere globalnog uništavanja spolja neuhvatljive i nevidljive, sve se dešava ispod žita, neprimetno.

Pretnja je posebno velika za stanovništvo civilizovanih zemalja, među njima i Rusije.

Zbog toga je borba ruskih specijalnih službi sa narko- mafijom - borba za život i sudbine hiljade mladih ljudi, borba za budućnost Rusije. Iza svake zaplenjene količine narkotika je niz besanih noći i napornih operacija u borbi sa narko-mafijom...

Pukovnik Jermakov bi mogao da ispriča mnogo detektivskih priča iz svoje operativne prakse. Ispričaćemo jednu, koja ne pripada najvećim, grandioznim operacijama, u njoj nema ni jurnjave ni hapšenja, ali predstavlja primer borbe sa narko-dilerima.



Na prestoničnom aerodromu Šeremetjevo-2 naviknuti su na raznorazne ljude. Ima tu svakakvih: i poslovnih ljudi, i kočopernih političara, i ekstravagantnih umetnika, i sablažnjivih prostitutki koje bez zazora zarađuju na klijentima koji ovamo dolaze. Svako ovde ima svoju ulogu...Zato je pojava dveju američkih prostitutki koje su doletele linijom broj 30 avio-kompanije Delta iz Njujorka, na aerodromu prošla nezapaženo. Prelepe Amerikanke nikuda nisu žurile, zabavljajući se po aerodromskim salama i restoranima. Činilo se da traže bogate klijente.

NA PISTI Šeremetjeva-2, u 23 sata i 55 minuta, se prizemljio jedan drugi avion, pakistanske avio-kompanije iz Karačija. Putnike sa leta sačekivali su poznanici, prijatelji i predstavnici kompanija i firmi. Ovim letom u Moskvu su stigla i dva mlada Pakistanca - Abdul Said i Ibrahim Bek. Niko ih nije čekao u sali za prijem. Odmah su se liftom popeli na drugi sprat i zavirili u jedan od restorančića gde su vreme provodile već poznate nam mulatkinje. Njihovi magični pogledi iza barskog pulta odmah su privukli pažnju Pakistanaca. Dogodilo se, za takve slučajeve uobičajeno, poznanstvo: devojke su našle svoje klijente. Spolja gledano, sve je bilo obično i pristojno i nije izazivalo nikakvo podozrenje.

Posle dogovora, mulatkinje su povele svoje klijente, ali ne u hotelsku sobu, kako je bilo logično očekivati, već u salu za odlaske. Amerikanke su stale u red za let na liniji Moskva-Njujork. Tako neobično ponašanje Amerikanki u bučnoj gomili putnika ostalo je, naravno, neprimećeno. Koga briga za to što su dve prostitutke preletele okean da bi se posle četiri sata vratile natrag ne ispraznivši džepove nijednom bogatašu? Koga briga?!

To su mislile i mulatkinje koje su doletele u Moskvu... Ali, pogrešili su: Amerikanke su već od momenta pojavljivanja na aerodromu bile pažljivo praćene. Nekoliko dana pre nego što su stigle na Šeremetjevo-2, FSB Rusije dobila je tajni telegram iz Agencije za borbu sa narkoticima SAD: „ Molimo da se da se fiksira prispeće na Šeremetjevo-2, letom broj 30 avio-kompanije Delta, građanki SAD Bili Klinson i Monike Livske, Molimo da se ustanove njihove moguće veze sa predajom narkotika u Rusiji. Fizički opis: mulatkinje, starost 25 godina, profesionalne prostituke. Specijalizuju se i za prenošenje određenih količina narkotika. Osobeni znaci: seksualni pogled smrtonosan. Moguća veza sa pakistanskim narko-trgovcima“.

TAKVA karakteristika bila je više nego dovoljna da se fiksira njihov dolazak na Šeremetjevo-2. U prvo vreme operativcima se činilo da su operaciju u vezi sa narko-trgovcima pripremali diletanti: kako je moguće da se kao kuriri pošalju tako upadljive devojke. Po svim prihvaćenim kanonima specijalnih službi, operacije za vezu treba da obavlja neprimetni, bezlični čovek, koji se ni po čemu ne izdvaja iz gomile. Ali svaka klasična shema trpi izmene. I, kako je pokazao dalji tok događaja, ova taktika je imala puno opravdanje. To se najbolje pokazalo u vreme pregleda prtljaga. Dok su koferi Amerikanki prolazili specijalnu kontrolu, operater nije gledao u ekran monitora, nego u oči mulatkinja. Pogled im je stvarno bio smrtonosan. Američke kolege nisu pogrešile u svojoj karakteristici.

Ali događaji se nisu razvijali po standardima... Vreme je proticalo, a Amerikanke se nisu žurile da napuste aerodrom. Odjednom - taj neočekivani susret sa Pakistancima.

Naravno, ovde su mnoge stvari bile sumnjive. Ali događaji su se razvijali toliko brzo da se nije moglo sve odjednom shvatiti. Sad su se Amerikanke već pripremale za odlazak i prilazile carinskom kontrolnom pultu. Najčudnije je bilo to što su im se u rukama, iznenada, našli veliki sivi koferi. Otkud sad oni? Ko im ih je dao? U gužvi se ne može sve precizno registrovati. Uostalom, sada je sve jasno, to su koferi Pakistanaca. To su oni munjevito i neprimetno predali Amerikankama svoj dragoceni teret.

SPOLjA gledano, sve je izgledalo uobičajeno: muškarci su poneli stvari očaravajučim ženama. I evo - ti zamašni koferi već su se videli na ekranu monitora. A evo i trenutka u kome je proradio smrtonosni seksualni pogled mulatkinja: operater, zaboravivši osećanje dužnosti, nije čak ni pogledao na ekran, mada su se na njemu prilično jasno očitavale siluete čudnih paketića, raspoređenih između kozmetike i ženskog rublja.

Ručni prtljag je očigledno zahtevao pretragu, ali su koferi već prošli kontrolu.

Naravno, još nije kasno, još se sve može zaustaviti; koferi, očigledno krcati drogom, još se mogu vratiti na dopunski pregled. A da je u njima heroin nije bilo nikakvih sumnji.

,,I šta sad?“, grozničavo je premišljao rukovodilac grupe Sergej Petrov. Ništa nije išlo po unapred utvrđenom scenariju. Na oči operativaca odleće velika količina heroina. Neophodno je upravo sada, odmah, obavestiti carinu, zahtevati pregled i zaustavljanje prtljaga. Petrov je već pripremio potvrdu da bi svoje zahteve izneo cariniku. Ali, sa druge strane - tu je jasno, oštro naređenje Jermakova - ne stornirati prtljag, ne zadržavati posetiteljke, samo ih fiksirati u vezi sa predajom heroina.

- To je molba sa američke strane. Mi nemamo prava da prekršimo dogovor - te reči načelnika odeljenja Igora Jermakova, Sergej Petrov je dobro zapamlio. Ali šta sada? Sa kim da se posavetuje, pa već je dva sata noću.

MORAO je da okrene broj Jermakovljevog kućnog lelefona.

- Slušam - posle kratkog zvonjenja razlegao se Igorov glas.

- Prtljag odleće u Ameriku - ne pozdravljajući se, saopštio je načelnik grupe.

- Kako to? - začuđeno je upitao Igor na drugom kraju žice.

- Pravo iz aviona u avion. Ukrcaće se kroz pet do sedam minuta. Još možemo da zaustavimo prtljag i da zadržimo posetiteljke.

- To ne treba raditi. Neka lete. Vidimo se na Lubjanki kroz jedan sat. - I Jermakov je spustio slušalicu.

Posle tog razgovora Jermakov je brzo otišao na Lubjanku. Trebalo je hitno pripremati šifrovani telegram kolegama u Njujork. I dok je avion sa Amerikankama još preletao okean, dežurni u agenciji za borbu sa narkoticima Ministarstva pravde SAD (DEA) već je dobio telegram iz Moskve;

„Čekajte ‘plavuše’ (tako je ruska operativna grupa u šali krstila vatrene brinete) koje stižu letom broj 42 iz Moskve za Njujork. Roba je u dva siva kofera.“

Neobično ponašanje

RUSKE operativce iz ideljenja za borbu protiv narkotika neobično ponašanje dve američke posetiteljke, prelepe mulatkinje, malo je obeshrabrilo. Očekivalo se da će otići u Moskvu, gde im je bila rezervisana soba u hotelu, i da će, u skladu sa vizom, boraviti u Rusiji bar pet-šest dana. Po tom programu bio je naručen specijalni taksi i specijalna soba. Na molbu američkih kolega U Moskvi je razrađena klasična shema praćenja veze Amerikanki za prenošenje droge. Ali one su odlučile da se prvim letom vrate za Njujork.

SUTRA: NARKO-MAFIJA IMPERIJA ZLA SA ZASEBNOM VLADOM U SENCI