SEZONA JE INFEKCIJA, LEKARI UPOZORAVAJU: Bol u grudima posle prehlade - Znak da je srce možda ugroženo

OBOLjENjA srca kod dece su najčešće posledica urođenih mana, ali kao i kod odraslih svaka virusna infekcija i kod najmlađih može da dovede do upale nekog dela srčanog mišića i uzrokuje razvoj stanja koje može da bude fatalno.

Zato, pojava bola u grudima, pogotovo ako se javlja posle preležane prehleda, nikako ne bi trebalo da se zanemaruje.

U intervjuu za "Novosti" profesor dr Vladislav Vukomanović, interventni kardiolog-pedijatar i direktor Instituta za majku i dete "Dr Vukan Čupić" kaže da su deca kod kojih neka virusna infekcija ostavi posledice na srčani mišić genetski sklona tom zdravstvenom problemu:

- Kod velikog broja dece virusna infekcija znači povišenu telesnu temperaturu koja traje par dana, uz curenje nosa, pojavu bronhitisa i uglavnom prolazi spontano bez ikakvih posledica. Međutim, kod nekih ove infekcije mogu da uzrokuju upalu srčane kese (perikarditis), srčanog mišića (miokarditis) i upalu unutrašnjeg dela srca (endokarditis). Sve tri upale su vrlo ozbiljna oboljenja koja zahtevaju hitno lečenje, a najteže komplikacije nastaju kada ove upale imaju bakterijski karakter.

o Po čemu se razlikuje upala srčane kese od upale srčanog mišića i unutrašnjeg dela srca?

- Može da se kaže da je upala srčane kese veoma ozbiljno, ali lakše stanje od upale srčanog mišića i endokarditisa. Upala sračne kese uzrokuje nakupljanje viška tečnosti u njoj i tako ometa rad srca, što može da dovede do razvoja srčane slabosti, posledično sa uvećanjem jetre, nabreklim venama na vratu, pojavom otoka... Na sreću, ovo stanje se uglavnom uspešno leči lekovima i interventnim procedurama i ne dovodi do ovih posledica.

o Kada bi roditelji trebalo da posumnjaju da dete ima ovu upalu?

- Ovo stanje u najvećem broju slučajeva prati povišena telesna temperatura nakon preležane prehlade, pojava bola u grudima, naročito u ležećem položaju, zamaranje. Potvrdu da sa srcem nešto nije u redu trebalo bi da EKG pregledom uoči pedijatar u domu zdravlja i da uputi dete kardiologu.

o Šta se dešava kada dođe do upale srčanog mišića odnosno miokarditisa?

- Miokarditis često ide sa upalom srčane kese, nekada dominira jedno, nekada drugo stanje. Međutim, dominacija upale srčanog mišića daleko je opasnija, zato što je ugrožen sam srčani mišić. Ovo stanje je praćeno, takođe pojavom bola u grudima, zamaranjem i poremećajem srčanog ritma. I u ovom slučaju pregled EKG-om može da ukaže da je neophodna brza pomoć specijaliste.

Sve više hipertenzije o Sve se češće čuje da i deca obolevaju od povišenog krvnog pritiska. Zašto se to dešava? - Kako raste broj gojaznih mališana, raste i broj dece koja imaju hipertenziju. Kod mlađe dece hipertenzija je uglavnom uzrokovana usled nekog problema sa srcem ili bubrezima, dok kod starije ona može da bude primarnog karaktera kao i kod odraslih. Zato je obaveza svakog pedijatra u domu zdravlja da detetu starijem od dve godine na pregledu izmeri i krvni pritisak.

o Zašto je opasnije kad se upali srčani mišić?

- Zato što miokarditis može da bude veoma podmukla bolest, da ne daje neke izrazite znake. Jer, tokom prehlade je uobičajeno da se oseti malaksalost, nekada i lupanje srca. Na taj način odalaže se lečenje, a posledica može da bude da dete završi na mehaničkoj potpori cirkulacije, jer srce smanji svoju funkciju. Na sreću, ovo se retko dešava.

o Koliko je onda opasna upala unutrašnjeg dela srca?

- Kada govorimo o endokarditisu, pre svega bakterijskom, to je jedno preteško srčano oboljenje. On može da bude i virusnog porekla, a najteže je ako preko prolapsa srčanih zalistaka bakterije iz bilo kod dela tela migriraju u srce. Tada one naprave takvu upalu, formiraju se trombovi koji mogu da se otkidaju i idu u ceo organizam, blokiraju rad mozga, srca, pluća, slezine...Dakle, to stanje je urgentno i ako se na vreme ne sanira može da bude fatalno. Na sreću, retko je ali se dešava. Trenutno na Institutu lečimo jednu devojčicu sa ovom upalom.

o Kako može da se otkrije prolaps srčanih zalistaka?

- To se otkriva običnim slušanjem stetoskopom, ali je neophodno da se na ovaj način dete pregleda u sedećem, ležećem i stojećem položaju. Takođe, pedijatar može da traži i da dete uradi nekoliko čučnjeva pa da ga posle tog improvizovanog fizičkog napora, opet posluša. Prolaps sam po sebi nije ograničavajuće stanje i ova deca neometano mogu da se bave sportom, ali je činjenica da su deca koja imaju prolaps sklonija endokarditisu.

o Koliko često bakterije uzrokuju upalu srčane kese i srčanog mišića?

- Nažalost i to se dešava, mada je upala srčane kese najčešće virusnog porekla. U slučaju bakterijske upale umesto tečnosti u srčanoj kesi se nakuplja gnoj i može da dovede do sepse i tada je neophodna hitna evakuacija tog sadržaja.

o Koje još bolesti srca pogađaju decu, a da nisu posledica ovih upala?

- Od stečenih srčanih oboljenja koja su relativno česta je i Kavasakijeva bolest. Ona je virusnog porekla, a razvija se kada virus pokrene takav imunski odgovor organizma koji napada srce. Dok se upale srčane kese, mišića i unutrašnjosti srca uglavnom dešavaju kod dece školskog uzrasta, Kavasakijeva bolest pogađa decu od šest meseci do dve godine. Ova bolest je opasna jer je najčešći uzrok infarkta kod dece, koji nastaje kao posledica zapaljenja arterija koje ishranjuju srce.

o Ima li ova bolest ima jasne simptome?

- Da. Obično počinje povišenom telesnom temperaturom koja traje duže od pet dana, a da nije otkriven uzrok. Dakle, nema upale pluća, bronhitisa, a dete ima temperaturu. Vrlo bitni simptomi su i pojava crvenila očiju, usana, malinasta prebojenost jezika i otok limfnih žlezda, šaka i stopala. Kada se otkrije na vreme ovo oboljenje se uspešno sanira.