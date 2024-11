JEDAN OD NAJBOLJIH SVETSKIH KARDIOLOGA U KRAGUJEVCU: Japanski hirurg sa timom specijalista UKC operisaće šest pacijenata

Prof. dr Masahisa Jamane iz Japana, jedan od najboljih svetskih interventnih kardiologa, operiše u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu. On će sa timom interventnih kardiologa Klinike za kardiologiju obaviti CTO PCI intervencije kod šest pacijenata.

Foto : UKCK

Prof. dr Masahisa Jamane, direktor je Kardiovaskularnog odeljenja bolnice Sekishinkai Saitama u Japanu i specijalista Međunarodne bolnice St.Luke, Tokio Japan.

-Specijalista sam za CTO PCI procedure, koje u budućnosti mogu biti zamena za operaciju bajpasa. Za sada, još uvek nam je potrebno vremena i rada, kako bi dostigli potrebni skup veština i alata. Ovo nije moj prvi boravak u Srbiji. Veoma sam počastvovan time da sam viziting profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a sada sam u prilici da posetim i Kragujevac, koji je takođe univerzitetski grad i ima lekare koji rade na klinici, a i profesori su na Fakultetu medicinskih nauka.

Verujem da će se saradnja između srpskih i japanskih lekara produbiti i nastaviti “- rekao je prof. dr Masahisa Jamane.

CTO PCI je procedura koja se već primenjuje na Odeljenju interventne kardiologije Klinike za kardiologiju UKC Kragujevac, a gostovanje prof. dr Masahisa Jamane, prilika je za usavršavanje.

- Reč je o najtežim oblicima koronarne bolesti. Ukoliko imate arterosklerozu, postepeno dolazi do suženja krvnih sudova i najbolji oblik lečenja je preventiva, na čemu mi insistiramo. Nažalost, ako dođe do infarkta miokarda i ako se on pravovremeno ne leči, dolazi do okluzije, odnosno do totalnog prestanka protoka, do zapušenja te arterije. To su arterije, koje su zapušene već mesecima, čak i godinama.

- Definicija hroničnih totalnih okluzija je da su to stenoze, odnosno okluzije, koje su starije od tri meseca i koje su vrlo zahtevne za lečenje. Postoji jedna subpopulacija najtežih pacijenata, zbog kojih je prof. Jamane upravo tu, da nas poduči kako da pristupimo njihovom lečenju. Reč je o pacijentima, koji uprkos kompletnoj terapiji koju uzimaju, imaju tegobe. Za nas je velika privilegija da učimo od takvog vrhuskog stručnjaka, jer njegovo iskustvo je dragoceno. Prof. Jamane nije samo lekar, već i inovator, koji stvara materijal sa kojim radim - objasnio je doc. dr Miodrag Srećković, načelnik Odeljenja interventne kardiologije UKC Kragujevac.