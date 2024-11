DA BUDEMO DUGOVEČNI: Ovih šest pravila čuvaju dobro zdravlje

KADA je reč o očuvanju zdravlja u našem narodu je duboko ukorenjena filozofija da od nečeg, ipak, mora da se umre. To jeste istina, ali delimično. Jer, nije isto da li je smrt došla spontano, jednostavno od starosti ili su joj prethodili bol, nemoć, invalidnost...

Sva ova stanja u velikom broju mogu da se spreče ukoliko se vodi računa o zdravlju, ne zanemaruju tegobe i strpljivo odlazite lekaru radi kontrole stanja organizma.

Dakle, da biste izbegli ovaj scenario, potrebno je znati da telo, i pored ogromne otpornosti na različite bolesti, ipak nije u stanju da se samo brani bez pomoći u vidu zdravih navika.

Evo koja su osnovna pravila zdravog života:

Hranite se zdravo

Žitarice, semenje, voće, povrće, orašasti plodovi dragocene su namirnice. Njih bi trebalo svakodnevno konzumirati, jer sve zajedno obiluju biljnim proteinima, zdravim mastima, esencijalnim amino-kiselinama, vitaminima, mineralima, dijetetskim vlaknima i antioksidansima. Uz ovaj savet bitno je da ne preskačete doručak, da bar jednom dnevno unesete neku sirovu namirnicu i da izbegavate grickanje između obroka pogotovo kada je reč o "praznim kalorijama". Ovaj termin se često upotrebljava za brojne industrijske i konditorske proizvode, kao i veštačke sokove i alkoholna pića.

Pijte vodu

Ljudski organizam se sastoji od 70 odsto vode. Zbog toga je adekvatan unos tečnosti preko potreban za njegovo normalno funkcionisanje, naročito leti. Bez hrane čovek može da preživi i nekoliko nedelja, a bez vode svega nekoliko dana. Idealni dnevni unos vode za odraslog čoveka je oko dva litra, a za decu oko litar. Voda je neophodna za sve metaboličke procese u organizmu. Važna je za rad bubrega, učestvuje u procesu varenja, transportu i eliminaciji štetnih materija, apsorpciji samih materija, održavanju konstantne telesne temperature i termoregulacije organizma.

Spavajte dovoljno

Svako od nas ima drugačije potrebe za snom. Zbog toga nije moguće uspostaviti optimalnu količinu sna koja je neophodna svakoj osobi. Nekim osobama je dovoljno šest sati sna, dok drugim osobama treba i do 10 sati spavanja. Ovo, takođe, zavisi i od uzrasta, godišnjeg doba, kao i od fizičke aktivnosti. Jedino je važno da se dobro naspavate, jer spavanje okrepljuje organizam. Zapravo, dobar san je dosta povezan sa lučenjem hormona koji su neophodni za funkcionisanje tela. Zbog lučenja melatonina trebalo bi da odlazite ranije na spavanje, jer se on luči samo noću, sa maksimalnim lučenjem između dva i tri sata nakon ponoći. Dok su mu najveće koncentracije između ponoći i osam sati ujutru i tada su pet do 10 puta veće nego danju.

Fizička aktivnost

Svež vazduh dobro deluje na raspoloženje i imunitet, dok su umerene vežbe jako dobre za telo. Trebalo bi vežbati najmanje tri puta nedeljno, jer pri vežbanju metabolizam raste i treba da ostane takav 48 sati. Ako napravite veću pauzu, metabolizam opet opada. On mora ostati na nivou da biste uvek imali energije i bili jaki. Zbog toga se preporučuje da vežbate najmanje svaki drugi dan.

Izbegavajte stres

Koliko god je nekada teško ne ostetiti muku i gorčinu zbog neke situacije ili problema, uvek se setite tvrdnje da se sve završi kada za to dođe vreme. Zbog toga, osvetlite sebi misli u trenucima stresa i znajte da niste jedina osoba na svetu kojoj se nešto nepovoljno dešava. Ovaj osećaj zajedništva često može da umanji efekat stresa.

Duhovno stanje

Ljudi često kažu: "Kakve su nam misli takav nam je život" i zaista je tako. Ako ste često potišteni ili neraspoloženi, to će se definitivno odraziti na kvalitet života, i naravno na zdravlje. Zbog toga je potrebno da se naoružate pozitivnim mislima ako želite da vodite zdrav i kvalitetan život.