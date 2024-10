BORBA SA VIŠKOM KILOGRAMA: Upozorenje stručnjaka - Debljina u vezi sa više od 200 bolesti, evo kako da otkrijete koji tip gojaznosti imate

GOJAZNOST sama po sebi predstavlja oboljenje, ali da bi se uspešno lečila neophodno je da se, osim viška telesne mase, utvrdi i tip gojaznosti.

Nakupljanje masnih naslaga na telu različito je kod muškaraca i žena, kao i kod starijih osoba. Zavisno od dela tela gde se gomila višak kilograma, stvara se rizik za različita oboljenja.

U intervjuu za "Novosti" profesor dr Snežana Polovina, specijalista endokrinologije iz Multidisciplinarnog centra za gojaznost Univerzitetskog kliničkog centra Srbije kaže da žene koje su gojazne u bokovima i butinama imaju problema sa zglobovima, kičmom i venskom cirkulacijom, dok muškarci koji su gojazni oko stomaka povećavaju rizik od oštećenja pankreasa, krvnih sudova i zapaljenja creva:

- Definisanje tipa gojaznosti je potrebno da bi se napravio plan dijagnostike, odredio odgovarajući način lečenja i da bi se izdvojile osobe sa većim rizikom od hroničnih i životno ugrožavajućih bolesti.

o Koji tipovi gojaznosti postoje?

- Zdrave, normalno uhranjene žene imaju do 30 odsto masti u telu, dok muško telo treba da sadrži do 20 odsto masti. Raspored masti u telu zavisi od pola i za žene je karakteristično nagomilavanje masti na zadnjici i butinama, a za muškarce oko trbuha. Ovakva distribucija masti je posledica delovanja polnih hormona. Nagomilana potkožna mast u donjem delu tela kod žena obezbeđuje energiju za eventualnu trudnoću i ona ne povećava rizik od metaboličkih bolesti, ali ako je težina prevelika opterećuje zglobove, kičmu i vensku cirkulaciju u nogama, zbog čega se javljaju otoci potkolenica, proširene vene i bolovi. To je ženski tip gojaznosti u kome telo ima oblik kruške.

o Kako deluju muški hormoni na gojaznost?

- Kod muškaraca, pod dejstvom testosterona, mast se nagomilava u trbušnoj šupljini, u jetri, između creva, u grudnom košu oko srca, zbog čega telo ima oblik jabuke. Mast nagomilana u trbuhu je metabolički aktivna, izaziva zapaljenje u čitavom telu, podstiče oštećenje pankreasa, krvnih sudova, zapaljenje u crevima i u svim ćelijama čineći telo sklono nastanku dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti i zloćudnih tumora. Ove bolesti pojedinačno i udružene skraćuju životni vek osobe sa gojaznošću za oko devet godina u odnosu na normalno uhranjene osobe.

o Ima žena koje su veoma gojazne u predelu stomaka, zašto?

- Posle menopauze, kad jajnici prestanu da luče ženske polne hormone, dolazi do preraspodele masti koja se tad nagomilava u predelu trbuha, kao kod muškaraca i žene tad izgube prednost koju su im obezbeđivali ženski hormoni i imaju isti rizik od nastanka dijabetesa, infarkta ili tumora, kao i muškarci koji su gojazni.

Veza sa više od 200 bolesti o Koje sve bolesti može da uzrokuje gojaznost? - Gojaznost je već decenijama jedan od najznačajnijih javnozdravstvenih problema koji u vidu nezarazne epidemije obuhvata odrasle osobe oba pola i decu. Osim što dovodi do ozbiljnih zdravstvenih problema, gojaznost se povezuje sa više od 200 različitih bolesti, od kojih su najčešće tip 2 dijabetesa, kardiovaskularne bolesti, neplodnost, depresija i neki zloćudni (maligni) tumori.

o Na koji način se utvrđuje tip gojaznosti, pošto je činjenica da muškarci ponekad imaju ženski tip gojaznosti i obrnuto?

- Najjednostavniji način da se proveri koji tip gojaznosti je u pitanju je da se izmeri obim struka, običnim, krojačkim metrom. Kod žena obim struka treba da bude do 80 centimetara, kod muškaraca do 94. Sve preko ovih dimenzija ukazuje na povećan rizik od bolesti uzrokovanih gojaznošću. Preporučljivo je da se izmeri i obim kukova. Ako su kukovi većeg obima od struka, u pitanju je ženki tip gojaznosti, a ako je obim struka veći od obima kukova, osoba ima muški tip gojaznosti i sve rizike koje taj tip gojaznosti nosi.

o A indeks telesne mase?

- Indeks telesne mase ne može da otkrije postojanje veće količine masti kod osoba koje su naizgled normalno uhranjene, a imaju veći rizik od oboljenja kao i gojazni. Naime, neke osobe imaju poremećen telesni sastav tako da imaju malo mišića, a mnogo masti iako nemaju prekomernu težinu. Analiza telesnog sastava se radi pomoću vage sa bioimpedancom kojom može da se proceni količina masti mišića, kostiju i tečnosti u telu. Upotreba ovog mernog instrumenta otkriva i takozvanu sarkopeničnu gojaznost kod koje se zbog male količine mišićne mase povećava rizik od srčane slabosti, padova i preloma kostiju.

o Dakle, gojaznost nije samo veća težina?

- Gojaznost predstavlja prekomerno nakupljanje masnog tkiva u telu, povećanje telesne težine i postojanje različitih poremećaja i bolesti koje proizilaze iz nakupljene masti. Gojaznost je hronična bolest koja se leči dugotrajno, u većini slučajeva doživotno, smanjuje kvalitet života i skraćuje očekivanu dužinu života. Za postavljanje dijagnoze gojaznosti se uobičajeno koristi indeks telesne mase (BMI-Body Mass Index) i predstavlja odnos telesne težine i telesne visine. Normalna uhranjenost je ako je BMI između 18 i 25kg/m2, povećana telesna masa je ako je BMI između 25 i 29.9kg/m2, a gojaznost ako je 30 i više kg/m2.