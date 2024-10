ZDRAVSTVENI PROBLEMI ZBOG (NE)VREMENA: Kada "Celzijus šeta" bole kosti i zglobovi

VARIRANjE dnevne temperature od hladnih jutara do toplog podneva, za sve starije u praksi znači pojavu bola u kostima i mišićima.

Foto Shutterstock

Profesor dr Dušan Stefanović, internista reumatolog kaže da osim pojave bola, atmosferske prilike mogu da uzrokuju i osećaj zamora i malaksalosti:

- Meteoropatske tegobe pogađaju gotovo svaku treću osobu, u takvim okolnostima ispoljava se pojačana glavobolja, vrtoglavica, ubrzano lupanje srca, skok krvnog pritiska, osećaj gušenja, pojačani bolovi u mišićima, zglobovima i kostima.

Kada je reč o reumatskih bolesnicima sa degenerativnim reumatičnim oboljenjima, koja se najčešće ispoljavaju u vidu artroze perifernih zglobova i spondiloartroze kičmenog stuba, kako naš sagovornik kaže, pogoršanja su posledica naglih promena atmosferskog pritiska, spoljne temperature i vlažnosti:

- Svi ti parametri kad se udruže dovode do nadražaja receptora za bol u tetivama i zglobnim ovojnicama - priča profesor Stefanović. - Međutim, treba napomenuti da promene vremenskih prilika ne dovode do pojava reumatičnih bolesti niti do daljih oštećenja zglobova i kostiju, jer nije utvrđena ni povezanost reumatičnih tegoba sa geografskim regionima gde je vreme hladno ili vlažno.

Tegobe počinju posle 45. godine ARTROZE su hronična degenerativna oboljenja zglobova praćena hroničnim bolom, ograničenom pokretljivošću i otežanim obavljanjem dnevnih aktivnosti. One se obično javljaju kod starijih od 45 godina, pre svega žena. Naročito su u riziku žene u menopauzi, posebno kada su u pitanju kolena i šake. Bitan razlog za to je što se smanjuje nivo estrogena, hormona koji deluje zaštitno na zglobnu hrskavicu.

Profesor Stefanović kaže da se u slučaju pojave bola preporučuje kratkotrajna primena analgetika kao što je paracetamol ili nesteroidnih antireumatika:

- Ovi lekovi su dostupni u apotekama i bez recepta, ali bitno pravilo njihove primene je što manja efikasna doza u što kraćem vremenskom periodu. Takođe, u ovim vremenskim turbulencijama, što podrazumeva nagle vremenske promene iz toplog u hladno i obratno, za reumatične bolesnike se savetuje i unos dovoljnih količina vitamina D, najmanje 800 internacionalnih jedinica dnevno uz odgovarajuću ishranu i redovnu fizičku aktivnost.