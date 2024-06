BEOGRAD POSTAJE PRESTONICA ESPORTA U EVROPI: Lepe vesti

Srpsko e-sport udruženje Zero Tenacity dobilo je licencu da u našoj zemlji i regionu promoviše novu sportsku disciplinu "Phygital" (Fidžital), koja predstavlja kombinaciju tradicionalnog i e-sporta. To je i razlog zašto će u našem glavnom gradu, već na jesen biti organizovane prve kvalifikacije, kako regionalne tako i nacionalne, za Igre Budućnosti 2025., koje će biti održane u Dubaiu.

Jelena Babić

Fidžital je simbioza tradicionalnog i e-sporta, koji pretenduje da postane novapopularna sportska disciplina. To praktično znači da timovi igraju utakmice/mečeve online, a potom izlaze na teren i igraju tradicionalni sport, na primer košarku ili fudbal. Pomeraju se granice i sad se od gejmera očekuje da budu atlete i obrnuto. Razvija se balans, odgovornog igranje video igara i unapređivanje mentalnog zdravlja kod mladih.

Predstavnici Z-10 nedavno su imali priliku da budu gosti i govornici na Fidžital Samitu u Istanbulu, pored predstavnika FIBA, UEFA, FIFA i ostalih značajnih sportskih institucija, kao predstavnici gejming industrije i profesionalni igrači. Tada su dobili zvaničnu licencu da organizuju sledeće kvalifikacije za Igre Budućnosti 2025. Kvalifkacije će biti otvorene za sve, nema ograničenja, a iako će se održavati u Srbiji, učesnici će moći da se prijave iz bilo koje države regiona.

Na edukativnoj tribina posvećenoj Fidžitalu, a koja je imala za cilj da upozna širu javnost o novoj vrsti eSport takmičenja, Dimitrije Malešević, osnivač sportskog udruženja Zero Tencity napomenuo je da je i naša država prepoznala njihov doprinos u razvoju eSporta i Fidžitala, zbog čega Beograd polako postaje prestonica eSporta u Evropi.

- Osnivač Fidžital International i igara budućnosti, Ren Fasel, bivši predsednik globalne "Ice Hokey" federacije, kroz statistiku je došao do jako zabrinjavajućih podataka. Ustanovio je da se drastično smanjuje broj novih generacija koje žele da se bave nekim sportom, rekreativno ili profesionalno. Današnja deca pre se odlučuju za tablete, telefone, kompjutere. U svetu nasilnog digitalnog konzumerizma, koji naravno čine i igranje video igara, problem je nastao zbog prekomernog konzumiranja socijalnih mreža, youtuba, tiktoka ... Koncept Fidžitala je zasnovan na toj viziji, da se sa digitalnog novije generacije vrate nazad na fizičku aktivnost, nazad na sport. Tu viziju i mi delimo sa njim, jer se upravo zalažemo za iste principe i društvenu odgovornost. Tokom pet godina postojanja sportskog udruženja, Z-10 se i dalje bavi širom životnom slikom, a ne samo igranjem video igara. Tu je sada važan naš doprinos da se smanji to vreme provedeno za ekranom. Alternativa nam je upravo Fidžital, gde ćemo pored odgovornog igranja, da se bavimo i fizičkim aktivnostima. To znači da izlazimo na teren, igrališta, da plešemo, a to je sve rekreacija - objašnjava Malešević.

Na edukativnoj tribini govorila je i Tijana Higl, sportski psiholog, koja je napomenula da za eSport važe mnogobrojne predrasude, ali da kao psiholog sa dugogodišnjim iskustvom može reći da su situacije koje muče sportiste iz tradicionalnog sporta potpuno identične onima koje imaju i eSport atlete.

- Ulazak u e sport bio mi je određena vrsta izazova. I sama sam imala raznih predrasuda i pitala sam se šta je to što svojim znanjem i iskustvom mogu da doprinesem timovima u eSportu i pojedincima. Nakon određenog perioda koji sam provela sa igračima, ustanovila sam da su neke teme na kojima se radi sa njima, vrlo slične ili iste onima sa kojima se susreću i svi koji se bave tradicionalnim sportom. Najčešće razgovaramo o komunikaciji, to je posebno izraženo kada se radi sa timovima. Radimo na tome kako pospešiti komunikaciju, odnose i kvalitet komunikacije onda kada je to najvažnije, dok je meč u toku. Takođe, na individualnom planu, teme su iste o kojima pričamo i u tradicionalnom sportu - trema, nošenje sa pritiskom, zatim lični način kako saopštavamo i komuniciramo sa drugima. Sa druge strane, bilo koja vrsta anksioznosti, psihološke veštine koje pomažu da se sa anksioznošću nose tokom mečeva, samopouzdanje i ostale teme koje su zastupljene i u tradicionalnom sportu. Sa druge strane, jedino što eventualno mogu da navedem kao razliku jeste to što se u eSportu zapravo dosta pažnje posvećuje u radu sa psihologom i na tome da se pospeši kvalitet života. Pored toga što je posvećen svom poslu, igrač treba da ima zdrave navike, što podrazumeva zdravu ishranu, fizičku aktivnost i razvijen socijalni život - istakla je Higl.