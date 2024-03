"STVARI SE POMERAJU NABOLJE": Istraživanje o informisanosti stanovništa o humanom papiloma virusu (HPV)

INFORMISANOST o Humanom papiloma virusu (HPV) u Srbiji je mnogo bolja, ali i dalje mala u poređenju sa evropskim zemljama.

Foto: Jelena Branković

Iako čak 85 odsto ispitanika zna da HPV infekcija može da izazove karcinom, mi i dalje imamo svega pet odsto vakcinisane dece. U zemlji u kojoj prosečno dve žene svakoga dana izgube život zbog karcinoma grlića materice, zabrinjavajući podatak jeste da je dve trećine ispitanika reklo da im pedijatri uopšte nisu preporučili imunizaciju dece protiv ovog virusa - ovo su podaci najnovijeg istraživanja o informisanosti stanovništva o HPV imunizaciji, koje je Udruženje za borbu protiv raka grlića materice i jajnika "Progovori" realizovalo tokom februara 2024. godine uz pomoć Udruženja žena "Naša Aska".

Rak grlića materice je četvrti najčešći oblik raka kod žena u svetu i godišnje od njega umre oko 300.000 pacijentkinja. Sa više od 1.500 novoobolelih i približno 700 umrlih žena, rak grlića materice drugi je vodeći uzrok obolevanja i četvrti uzrok umiranja od raka kod žena u Srbiji. Od juna 2022. država je prepoznala imunizaciju kao najefikasniju zaštitu od HPV, vakcina je besplatna za sve dečake i devojčice uzrasta od 9 do 19 godina.

- Nakon dve godine smo ponovili istraživanje kako bismo mogli da vidimo da li ljudi danas više znaju o HPV, da li su se promenili neki stavovi vezano za vakcinaciju. Kada pogledamo rezultate, vidi se da se po malo stvari pomeraju nabolje, ali to samo pokazuje da moramo da radimo i dalje kako bismo ostvarili veće pomake. Ono što je značajno, jeste da građani danas znaju mnogo više o HPV i posledicama koje on izaziva. Zahvaljujući aktivnostima, pre svih udruženja pacijentkinja i medija ta informisanost je bolja, ali nam još uvek nedostaje znanja, odlučnosti i edukacije medicinskih radnika. Sa druge strane, kratko je vreme da bi se u praksi situacija promenila. I dalje je veliki broj mladih zaraženo HPV-om. Smatra se da je u svetu populacija od 17 do 23 godina zaražena preko 80 odsto ovim virusom. Kod nas je malo više, jer mladi ne koriste zaštitu. Ta masovna zaraženost HPV-om je uzrokovala da se rak grlića materice javlja u većem procentu. Najalarmantnije je što je sada pik pojavljivanja prvih simptoma raka grlića materice kod žena oko 32. do 35. godine života - kaže dr Mima Fazlagić, ginekolog i predsednica Udruženja žena "Naša Aska" koje je u saradnji sa Udruženjem za borbu protiv raka grlića materice i jajnika „Progovori" uradilo istraživanje o informisanosti o HPV.

Rak grlića materice nastaje sporo i efekat na smanjenje učestalosti ovog oboljenja nastaje tokom više godina i decenija nakon uvođenja vakcine. Podaci pokazuju da je u zemljama gde je vakcina uvedena, već došlo do drastičnog smanjenja obolevanja. U Srbiji je vakcina protiv HPV-a uvrštena kao preporučena, ali ne i obavezna.

- Ono što je važno jeste da ta preporuka ne sme da ostane mrtvo slovo na papiru, nego da i zdravstveni radnici aktivno rade na promociji vakcine, jer je preporuka isto toliko jaka kao i ona koja važi i za obavezne vakcine - navode iz udruženja koja su sprovela istraživanja.

- Jedna od najboljih vesti u prethodnom periodu je da je država o trošku RFZO omogućila vakcinaciju devojčica i dečaka protiv HPV-a. Ovu mogućnost treba iskoristiti i zato pozivamo roditelje da vakcinišu decu, jer se na ovaj način sprečava pojava karcinoma raka grlića materice, kao i rak penisa, vagine, anusa, ždrela i dr., dok organizam nakon vakcinacije stvara antitela na HPV. Iskustva zemalja, kao što je Australija i skandinavske zemlje pokazuju da je kod više od 95 odsto stanovništva iskorenjen HPV, a samim tim i rak grlića materice. Ako za ovako tešku bolest postoji vakcina, treba iskoristi tu mogućnost i sprečiti svaki mogući rizik da do nje dođe. Međutim, ono što u ovom trenutku raduje jeste da je istraživanje pokazalo mnogu veću informisanost građana o HPV. To je podatak koji pokazuje da mi kao udruženje radimo dobru stvar kada je u pitanju podizanje svesti o vakcinaciji. Zato ćemo nastaviti sa aktivnostima kako bismo osnažili i širili svest o značaju HPV imunizacije, boljoj informisanosti javnosti, kako bi obuhvat vakcinacije bio veći, a samim tim i sprečila bolest – istakla je Gorica Đokić iz Udruženja za borbu protiv raka grlića materice i jajnika "Progovori".