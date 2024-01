GOJITE SE, SUVA VAM JE KOŽA? Proverite da vam ne fali vitamin C, ovo je sedam znakova da imate manjak

VITAMIN C je jedan od najpoznatijih i najproučavanijih vitamina čiji značaj je svima dobro poznat.

Ali, i pored toga mnogi pate od nedostatka ovog hranljivog elementa, jer istraživanja pokazuju da gotovo polovina stanovnika Srbije ne jede voće i povrće svakog dana, a upravo je ono glavni izvor vitamina C.

Usled njegovog nedostataka mogu da se jave brojni poremećaji zdravlja. Među njih ubrajaju se promene na koži, povećana osteljivost krvnih sudova, umor, nervoza, bolovi u mišićima i zglobovima, suva koža, česte prehlade...

Da bi ste ovo izbegli dovoljno je da se hranite izbalansirano. Odraslim ženama (koje nisu trudne i ne doje) potrebno je 75 miligrama vitamina C dnevno, muškarcima 90 miligrama. Potrebne količine mogu da se unesu ako se uzme samo 1/2 šolje sirove crvene paprike ili 3/4 šolje soka od pomorandže, dok 1/2 šolje skuvanog brokolija zadovoljava polovinu dnevnih potreba.

Osobama sa lošom ishranom, sa bolestima bubrega, koje su na dijalizi, alkoholičarima i pušačima potrebno je dodatnih 35 miligrama vitamina C dnevno.

Ovo su najčešće tegobe koje uzrokuje nedostatak vitamina C:

Sporo zarastanje rana

Kada se povredite, nivo vitamina C u krvi i tkivu opada. Organizmu je potreban za stvaranje kolagena, proteina koji igra ulogu u svakoj fazi zaceljivanja kože. A vitamin C pomaže da neutrofili, vrsta belih krvnih zrnaca koja se bori protiv infekcije, dobro rade.

Krvarenja iz desni

Vitamin C održava krvne sudove zdravim i pomaže u zgrušavanju krvi. Kolagen je takođe neophodan za zdrave zube i desni. Jedno istraživanje pokazalo je da ljudi sa bolestima desni koji su jeli grejp dve nedelje primetili su da desni ne krvare toliko.

Dobijanje na težini

Rana istraživanja otkrila su vezu između niskog nivoa vitamina C i veće količine telesne masti, posebno masti na stomaku. Ovaj vitamin takođe može igrati ulogu u tome koliko dobro telo sagoreva masti radi energije.

Suva koža

Ljudi koji imaju zdravu ishranu bogatu vitaminom C imaju glatku, mekšu kožu. Jedan od mogućih razloga je taj što je vitamin C antioksidans, što doprinosi zaštiti kože od slobodnih radikala. Oni razgrađuju ulja, proteine, pa čak i DNK.

Razdražljivost

U veoma maloj studiji, šest od sedam muškaraca koji su imali nizak nivo vitamina C rekli su da se osećaju umorno i razdražljivo. Drugo istraživanje koje je obuhvatilo 141 kancelarijskog radnika otkrilo je da im vitamin C umanjuje osećaj umora u roku od dva sata.

Slab imunitet

Budući da vitamin C ima nekoliko uloga povezanih sa imunološkim sistemom, ne bi trebalo da iznenadi da njegov nedostatak dovodi do češćih razbolevanja i težeg oporavka od bolesti. Postoje dokazi da vas vitamin C može da zaštiti od bolesti kao što su upala pluća i infekcije bešike.

Gubitak vida

Ako imate makularnu degeneraciju (AMD) koja se obično javlja kod starih ljudi, ona može brže da se pogorša usled nedostatka vitamina C i drugih antioksidanata i određenih minerala. Unošenje dovoljno vitamina C iz hrane može pomoći u sprečavanju katarakte, ali potrebno je više istraživanja da bi naučnici bolje razumeli taj odnos.