ŠKOLOVAO SE ZA POLICAJCA, PA POSTAO UBICA: Vesko je bio vođa ogranka kavčana, škaljarci ga likvidirali iz osvete zbog ovih ubistava

PROŠLO je sedam godina od ubistva Veselina Veska Kalezića (47).

Foto Tanjug/AP/Risto Bozovic

On je likvidiran 19. novembra 2018. u Podgorici, a za likvidaciju je osuđen Marjan Vujačić.

Podgoričanin Veselin Kalezić ubijen je iz vatrenog oružja na Starom aerodromu ispred lokala "Level" sa deset hitaca naočigled brojnih prolaznika. On je odmah nakon pucnjave podlegao povredama. Nedugo posle toga policajci su u zetskom selu Botun pronašli zapaljeno vozilo, korišćeno za izvršenje ubistva.

I dok je Vujačić važio za jednog od glavnih pucača "škaljaraca", Kalezić je bio blizak "kavačkom klanu", to jest bio je vođa podgoričkog ogranka.

Kalezić je bio dobro poznat policiji. Sredinom devedesetih osuđivan je zbog ubistva i to je samo jedno u nizu krivičnih dela koje je počinio. Hapšen je i zbog bacanja bombe na kuću devojke, a lisice na ruke stavljane su mu i zbog napada na pripadnika interventnog voda policije.

Posebno je interesantno je da je on završio Višu školu unutrašnjih poslova. Međutim, kako je sam isticao, nikada nije radio u policiji jer je odmah po završetku školovanja ušao u svet kocke i "zarazio se".

Istražitelji su verovali da je Veselin Kalezić targetiran od suparničkog klana jer su sumnjali da je učestvovao u dva zločina u Podgorici: ubistvu Ivana Nedovića (33) koji je slučajno ubijen kada je pokušana likvidacija Milića Minje Šakovića, kao i u ubistvu Miodraga Migija Kruščića!

Nesumnjivo je likvidacija Kalezića predstavljala nastavak rata "škaljaraca" i "kavčana".

ZLOČINI ZBOG KOJIH JE KALEZIĆ PLATIO GLAVOM

Škaljarci koji su ubili Kalezića sumnjali su da je organizovao ubistva Milić Minje Šakovića, prilikom čije likvidacije je slučajno ubijen Ivan Nedović, kao i zbog organizovanja egzekucije Miodraga Kruščića.

Podgoričanin Ivan Nedović (33) je ubijen, a njegov prijatelj Milić Minja Šaković (30) teško je ranjen u pucnjavi 2017. u centru crnogorske prestonice. Pretpostavlja se da je meta napada bio Šaković.

Do oružanog napada je došlo u lokalu “Auto Zete”, čiji je vlasnik bio Nedović.

Na Šakovića i Nedovića otvorena je vatra iz automata u kafiću koji posluje u okviru mehaničarske radnje “Auto Zeta” u Podgorici. Na njih dvojicu pucao je maskirani napadač, koji je ispalio rafal i pobegao. Ubica je bio suvozač u sivom BMW-u stranih registarskih oznaka i da je izašao iz automobila, prišao lokalu i kroz prozor zapucao na Šakovića i Nedovića. Kamere su snimile ubicu i pomagača, ali snimak nije bio od koristi, jer su obojica bili maskirani. Njih dvojica važili su za osobe bliske "škaljarskom klanu".

Milić Minja Šaković je ubijen 2022. u trenutku kada je sedeo sa prijateljima i večerao u restoranu u Budvi

Miodrag Krušić, vlasnik podgoričke diskoteke "Bigl", likvidiran je u maju 2018. u punoj bašti lokala u Crnoj Gori, a bio je poznat po tome što se družio sa pripadnicima škaljarskog klana.

Visok, krupan, obučen u crno, s kapuljačom i silikonskom maskom preko lica - tako su očevici ubistva vlasnika poznate diskoteke, opisali napadača koji mu je prišao s leđa dok je sedeo u bašti jednog restorana i u njega ispalio više hitaca.

On je u tom trenutku sedeo sa novinarkom Vijesti s kojom je tražio sastanak kako bi joj izložio problem koji je imao sa zakupljenim delom plaže Trsteno. Razgovor je prekinuo ubica koji je do restoranskog stola došao kroz prolaz zgrade, kuda je i pobegao posle likvidacije. Dok je Kruščić ustajao od stola ubica je već počeo da puca u njega.

OSUĐEN VUJAČIĆ Podgoričanin Marjan Vujačić je u Srbiji osuđen na 14 godina zatvora za ubistvo Jugoslava Cvetanovića. U Podgorici je osuđen na ukupno 20 godina zatvora za ubistva Veselina Kalezića i Mila Ilića, dok je oslobođen od optužbe za stvaranje kriminalne organizacije.

Dok su mu se lekari borili za život, istražitelji su dobili dojavu o vozilu marke "golf" u plamenu na Ćemovskom polju. Odmah je bilo jasno o čemu je reč. Po istom receptu kao u mnogobrojnim likvidacijama koje su se dogodile proteklih godina, ubica je sa najmanje jednim pomagačem, pobegao automobilom s lica mesta, a onda ga polio benzinom i zapalio. Veruje se da su onda pobegli dalje drugim vozilom.

(Kurir.rs)