UHAPŠEN ALEKSANDAR MARKOVIĆ: Tri godine bio u bekstvu, akcija planirana mesecima

NAKON višemesečnog temeljnog planiranja, ciljane potrage i operativnog rada, lociran je i u taktički preciznoj akciji uhapšen je Aleksandar Marković (37), član jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore, saopšteno je danas iz Uprave policije.

Foto: Printscreen

- On je bio u višegodišnjem bekstvu, a potraživao se zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u produženom trajanju. Naime, sumnja se da je A.M. 2. novembra 2022. godine oko 00.20 časova u ulici Serdara Jola Piletića, upotrebom zapaljive tečnosti i podesnog sredstva, izazvao požar na putničkom motornom vozilu marke 'rendž rover' nikšićkih registarskih oznaka. Ovom prilikom na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta - piše u policijskom saopštenju.

Osim toga, kako je rečeno, sumnja se da je isto lice 23. novembra 2022. godine oko 01.50 časova, zajedno sa licem F.Đ., učestvovao u aktiviranju eksplozivne naprave ispred jednog ugostiteljskog objekta u Bulevaru Džordža Vašingtona, usled čije je detonacije došlo do oštećenja na pomenutom objektu, kao i na nekoliko objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini.

- Preduzimajući konkretne ciljane, koordinisane aktivnosti i višemjesečni operativni rad, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica locirali su ovo lice i lišili ga slobode nakon tri godine bekstva, te će on uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost u zakonom predviđenom roku.

- Uprava policije nastavlja sa preduzimanjem intenzivnih mera i radnji u cilju lociranja svih lica koja se potražuju kako na nacionalnom tako i međunarodnom nivou, sa fokusom na članove visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, njima bliska i operativno interesantna lica - navodi se u saopštenju.