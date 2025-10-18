"ĐUKANOVIĆ JE POBEDIO" Medojević saopštio da je Crnoj Gori "prošao voz" i da ide ka krahu: Pakt sa đavolom je sklopljen
PREDSEDNIK Pokreta za promjene Nebojša Medojević saopštio je da je prošao voz i da je sad kasno za reforme.
- Crna Gora ide ka krahu i bankrotu. Ja sam uložio sve što sam imao i izgubio na ruletu politike. Đukanović je pobedio. Kupio je koga je trebalo i pakt sa đavolom je sklopljen. Korupcija i kriminal haraju - napisao je on na X-u deleći Kasperovu kolumnu iz "Borbe".
On se zahvalio Kasperu i Borbi na "ovom lepo i ljubaznom podsećanju na njegovu političku misiju".
- Sad relaksirano od dnevne politike sa bezbedne visine posmatram ovu kanalizaciju od političke scene u Crnoj Gori. Nema razlika! Svi su isti! Nema ideologija, ideja, principa, reči, lidera, vizionara, patriota. Samo rat za fotelje i funkcije preko kojih se brzo bogate pljačkajući ove ostatke od ostataka koji su ostali posle Đukanovića - napisao je on.
Preporučujemo
MILATOVIĆ O HRVATSKOM MINISTRU: Taj čovek svaki put dođe u Crnu Goru sa nekim zahtevom
10. 10. 2025. u 09:32
ZAGREB NIŽE UCENE: Šta sadrži nova, treća diplomatska nota, koju je Hrvatska uputila Crnoj Gori
10. 10. 2025. u 05:00V.K.
UHAPŠEN BIVŠI MINISTAR ODBRANE CRNE GORE: Lisice na ruke stavljene Predragu Boškoviću
06. 10. 2025. u 10:17
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)