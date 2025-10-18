Crna Gora

"ĐUKANOVIĆ JE POBEDIO" Medojević saopštio da je Crnoj Gori "prošao voz" i da ide ka krahu: Pakt sa đavolom je sklopljen

Novosti online

18. 10. 2025. u 22:30

PREDSEDNIK Pokreta za promjene Nebojša Medojević saopštio je da je prošao voz i da je sad kasno za reforme.

ЂУКАНОВИЋ ЈЕ ПОБЕДИО Медојевић саопштио да је Црној Гори прошао воз и да иде ка краху: Пакт са ђаволом је склопљен

Nebojša Medojević, Foto arhiva Novosti

- Crna Gora ide ka krahu i bankrotu. Ja sam uložio sve što sam imao i izgubio na ruletu politike. Đukanović je pobedio. Kupio je koga je trebalo i pakt sa đavolom je sklopljen. Korupcija i kriminal haraju - napisao je on na X-u deleći Kasperovu kolumnu iz "Borbe".

On se zahvalio Kasperu i Borbi na "ovom lepo i ljubaznom podsećanju na njegovu političku misiju".

- Sad relaksirano od dnevne politike sa bezbedne visine posmatram ovu kanalizaciju od političke scene u Crnoj Gori. Nema razlika! Svi su isti! Nema ideologija, ideja, principa, reči, lidera, vizionara, patriota. Samo rat za fotelje i funkcije preko kojih se brzo bogate pljačkajući ove ostatke od ostataka koji su ostali posle Đukanovića - napisao je on.

