PUKLA BRUKA U CRNOJ GORI: Savetnik potpredsednika Vlade uhapšen u Švajcarskoj zbog iznude novca

Novosti online

14. 10. 2025. u 16:14

SAVETNIK potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Crne Gore Ervina Ibrahimovića Adel Nurković uhapšen je pre 10 dana u Švajcarskoj.

ПУКЛА БРУКА У ЦРНОЈ ГОРИ: Саветник потпредседника Владе ухапшен у Швајцарској због изнуде новца

Foto: Printscreen/Jutjub

Uhapšen je zbog sumnje na iznudu novca.

Iz Ministarstva spoljnih poslova portalu je rečeno da je Nurković prošle sedmice, na sopstveni zahtev, razrešen sa funkcije savetnika potpredsednika Vlade.

Dodali su i da Ambasada Crne Gore u Švajcarskoj od lokalnih vlasti nije zvanično obaveštena o hapšenju Nurkovića niti o optužbama koje mu se navodno stavljaju na teret.

Prema informacijama iz diplomatskih i istražnih krugova, Nurkoviću je određen pritvor, u kojem se nalazi već duže od sedmice, dok tamošnje vlasti sprovode istragu.

