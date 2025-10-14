PUKLA BRUKA U CRNOJ GORI: Savetnik potpredsednika Vlade uhapšen u Švajcarskoj zbog iznude novca
SAVETNIK potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Crne Gore Ervina Ibrahimovića Adel Nurković uhapšen je pre 10 dana u Švajcarskoj.
Uhapšen je zbog sumnje na iznudu novca.
Iz Ministarstva spoljnih poslova portalu je rečeno da je Nurković prošle sedmice, na sopstveni zahtev, razrešen sa funkcije savetnika potpredsednika Vlade.
Dodali su i da Ambasada Crne Gore u Švajcarskoj od lokalnih vlasti nije zvanično obaveštena o hapšenju Nurkovića niti o optužbama koje mu se navodno stavljaju na teret.
Prema informacijama iz diplomatskih i istražnih krugova, Nurkoviću je određen pritvor, u kojem se nalazi već duže od sedmice, dok tamošnje vlasti sprovode istragu.
Preporučujemo
MILATOVIĆ O HRVATSKOM MINISTRU: Taj čovek svaki put dođe u Crnu Goru sa nekim zahtevom
10. 10. 2025. u 09:32
ZAGREB NIŽE UCENE: Šta sadrži nova, treća diplomatska nota, koju je Hrvatska uputila Crnoj Gori
10. 10. 2025. u 05:00V.K.
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
09. 10. 2025. u 08:02
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)