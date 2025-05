DELIRIJUM UZ USTAŠKE PESME: U restoranu LJuba Milovića slave uz Tompsona - u transu i DPS-ov pulen Andrija Klikovac

CRNOGORCI, bliski bivšem DPS režimu, kao i pristalice te partije i ostalih iz takozvanog suverenističkog bloka, Dan nezavisnosti Crne Gore 21. maj, proslavili su u restoranu „Grahovac“ u nikšićkoj mesnoj zajednici Grahovo, koji, po nezvaničnim saznanjima pripada odbeglom policajcu Ljubi Miloviću, „desnoj ruci“ šefa kavačkog klana Radoja Zvicera.

Portal IN4S

U „grotlu“ montenegrina, prema pisnju brojnih portala, našao se i šef Kluba odbornika DPS-a u Skupštini Podgorice, Andrija Klikovac. On je navodno prednjačio u veselju uz ustaške pesme stihove pesme „Sude mi“, kontraverznog hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona!

Ljubo Milović je inače „targetiran“ kao član „kavačkog klana“, a prema dokumentaciji koju je Evropol dostavio crnogorskom tužilaštvu on je bio direktno uključen u šverc velikih količina kokaina iz Južne Amerike u Evropu i dalje Australiju. Milović je uspeo pobeći državnim organima, pa je za njim raspisana poternica.

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, oglasio se na društvenim mrežama povodom proslave Dana nezavisnosti u grahovskom restoranu.

- Nisam ja toliko loš ko što kruže glasine - citirao je on grupu Prljavo kazalište, poručujući da iskreno želi da čestita Dan nezavisnosti, ali ne zna od koga prvo da krene.

- Oću li kod Ljuba Milovića u njegovom restoranu u Grahovu, no me pravo da vam kažem sramota, ne znam nijednu ustašku pesmu koje se tamo pevaju u čast nezavisnosti. Možda bih se mogao prošvercovati uz hit Mila Đukanovića Sulundarskog: „Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije!“. Ili da odem kod Radoja Zvicera na čestitku, no se bojim da će me samlet u zetsku pljeskavicu i okačit na Skaj grupu kao Josipa Lisac što kači recepte za pohovane žabe - porčio je Knežević.

On je posebnu „zahvalnost“ uputio bivšeg Specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću:

- Nije mi teško da odem ni do spuškog zatvora i da u čast nezavisnosti uplatim kantinu familiji Lazović i mom kumu Katniću koji su branili i odbranili ovu zemlju od nas srpsko-ruskih izdajnika i terorista - naveo je Knežević i nastavio:

- Ako neko zna Milovu adresu u Dubaiju, spreman sam da zakunem Alabara da me povede do Mila i da mu čestitam Dan njegove nezavisnosti uz skroman poklon: kompilaciju hitova Jasne Milenković Jami - poručio je lider DNP-a i zaključio:

- Da je večna, dobro bi učinjelo!