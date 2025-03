RANJEN U PUCNJAVI, PREMINUO U URGENTNOM CENTRU: Novi detalji obračuna u Zeti

Policija traga za dvadesetpetogodišnjim Dejanom Đinovićem, zbog sumnje da je danas, hicem iz pištolja, naneo smrtonosne povrede Zoranu Nikolovu (44), koji se ranije prezivao Ajković.

Foto: B.Dabić

Iz Uprave policije (UP) saopšteno je da su službenici Odeljenja bezbjednosti Podgorica oko 15.20 časova obavješteni iz Hitne medicinske pomoći Golubovci da je u ugostiteljskom objektu u Zeti, ranjen muškarac.

- Policija je zatekla lice Z.N. bez svesti i on je transportovan u Urgentni centar. Kako se sumnja, došlo je do upotrebe vatrenog oružja u jednom ugostiteljskom objektu gde je Z.N. (44) kojem je prethodno ime glasilo na Z.A., od zadobijenih povreda preminuo u Kliničkom centru Crne Gore - kazali su iz UP. - Policijski službenici Uprave policije su blokirali grad i državnu granicu kako bi sprečili izvršioca krivičnog dela da pobegne.

