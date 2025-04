DUG SPISAK PROBLEMA PENZIONERA U HERCEG NOVOM: Od lošeg materijalnog statusa do problema sa zdravstvenom zaštitom

Problemi su godinama isti, na prvom mestu socijalni status penzionera kojih je u Herceg Novom prema poslednjoj evidenciji iz 2023. godine oko 6.872 a čak 3.308 imaju minimalna primanja.

Foto: RT HN

Ovaj podatak saopšten je između ostalog na nedavnoj redovnoj sednici Skupštine hercegnovskog Udruženja penzionera u čijem je nastavku održan i izborni deo na kome je za predsednika za naredni četvorogodišnji mandat ponovo izabran Aleksa Radulović.

On je istakao da je socijalni status penzionera u Crnoj Gori, svake godine sve slabiji, nezavisno od minimalne penzije od 450 evra, koju su inflacija i troškovi života pojeli i obesmislili i ukazao na to da su ljudi koji imaju puni radni staž od 40 godina došli na uranilovku sa onima koji su radili 15 godina. Tu nepravdu treba ispraviti, uveren je Radulović. Problem je i smanjenje sredstava koja su uplaćivana na ime doprinosa zaposlenih, jer su dovela do gubitaka u Fondu PIO.

-Mi smo bili protiv smanjenja doprinosa na zarade zaposlenih, to su uradili u Vladi i evo sada, od 1. januara do marta Fond je u povećanom gubitku sa 40.na 80 miliona evra i to isključivo zbog umanjenja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Na listi problema godinama je i nerešeno stambeno pitanje. U Herceg Novom prema evidenciji Udruženja ima oko stotinu njih koji čekaju krov nad glavom, neki i po 30 godina.

- Uputili smo zahteve Fondu PIO za dodelu sredstava, ali do danas nismo dobili nikakav odgovor, mada su oni obustavili sredstva za gradnju stanova zbog malverzacija kojih je bilo u Podgorici, Nikšiću i Cetinju, objasnio je Radulović.

S druge strane Opština Herceg Novi pomaže udruženje na različite načine i zahvaljujući tome ono i opstaje.

Foto: RT HN

- Pomogli su nam kada nam je Opštinska organizacija Crvenog krsta otkazala prostorije od 1. januara i produžili zakup do 31. Decembra. Mi smo jedino udruženje u Crnoj Gori koje 30 godina nema rešene kancelarije.Opština nam je omogućila korišćenje besplatnih autobuskih karata,plaća geronto domaćice, zakupnine za udruženja Sutorina, Đenovići i Herceg Novi, ali sve je to minimalno. Mi ostvarujemo mesečnu članarinu od 2.300 evra, stalno smo u deficitu i to pokrivamo zahvaljujući opštini, kaže Radulović.

Uprkos dobrom odnosima sa bolnicom Meljine i Institutom Igalo, ni zdravstvena zaštita nije najbolje regulisana. Najveći problemi su oko zakazivanja pregleda kod specijalista, a posebno je problematičan KBC.

U udruženju će kako je rečeno od Ministarstva zdravlja tražiti poboljšanje zdravstvene zaštiote penzionera.