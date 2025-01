PRVI PUT PRED SABORNIM HRAMOM: U Beranama hiljade vernika i građana na nalaganju badnjaka

SABRALI ste se po prvi put ovde, ispred ove svetinje, ispred ovoga hrama, Svetog Simeona Mirotočivga, našega prosvetitelja, prosvetitelja srpskoga naroda, čuvara istinske prave vere,ktitora velikih lavri Hilandara, Studenice koja je majka srpske crkve. Ovaj grad kad je dobio ovaj hram, dobio je svoju dušu i svoj centar, ovde baš usred urbanog naselja, dobio je svoje srce i svoju suštinu.

FOTO KC Mladost Futog





-Ovde i odavde sve treba da se uliva i da odavde izvire, kao što izviru reke i vode žive, blagodatne božanske energije i svetoga hrama i natapaju ovaj grad. Ovo je žila kucavica gde svi trebaju da ištu milost i pomoć Božiju i blagodatne sile božanske za svoj dom, za svoju dušu da oganj ovoga badnjaka i toplina vaše vere ogreju vaša srca, da unese blagodat i mir i radost i sreću u domove vaše, a onda i u ovoj grad i još šire i dalje do kraja vaseljene, kazao je episkop Metodije i naglasio:To što smo se rodili u slavnom narodu i plemenu i bratstvu to nije razlog da se time gordimo već je to još veća obaveza da ne obrukamo one koji su stekli slavno ime kroz istoriju našega naroda. Samo ćemo smirenjem,krotkošću, ljubavlju,milosrđem jednih prema drugima pokazati ljubav premaBogu i time postati makar malim dijelom slični našim velikim, slavnim svetim precima.

Loženje badnjaka potom je usledilo u porti sedišta Eparhije budimljansko-nikšićke, manastirom Đurđevi stupovi, zadužbinom Nemanjića starom 814 godina.

Nastavku vekovne tradicije prisustvovalo je na hiljade vernika i građana Berana i okoline.

Ovogodišnje sabranje blagosiljanja i nalaganja badnjaka, zbog tragičnih događaja na Cetinju, obavljeno je po preporuci Mitropolije crnogorsko-primorske, nakon tragedije na Cetinju, isključivo u skladu sa bogoslužbenim poretkom i u molitvenom raspoloženju, bez planiranih muzičko-scenskih nastupa.