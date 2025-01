TEŠKO RANJENA OSOBA NA CETINJU POKAZUJE ZNAKE OPORAVKA: Oglasio se KC Crne Gore

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "Specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacije, uglavnom skrajnuta kada se o sportu radi, zbog brojnih međunarodnih sankcija. Ipak, one polako popuštaju, a na tim nadmetanjima - dešavaju se prilično zanimljive stvari. I to toliko, da reaguje čak i predsednik Rusije, Vladimir Putin.