"REVIDIRATI SPORAZUM SA HRVATSKOM, KAZNITI ODGOVORNE ZA ZLOČIN U 'LORI'" RTCG: Bolna sećanja bivšeg logoraša o strahotama iz logora

CRNOGORSKO tužilaštvo i dalje ne saopštava detalje o rezultatima eventualne istrage stradanja zarobljenih vojnih rezervista iz Crne Gore u vojno-istražnom centru "Lora" u Splitu, a savetnik potpredsednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Branko Vuković ističe da se žrtve iz "Lore" krivicom bivše vlasti dugo nisu pominjale.

Vuković za portal RTCG kaže da oni nisu bili zaduženi vojnim pozivom, poslali su ih u stradanje i nisu se udostojili ni da dođu na njihovu sahranu, koja je bila 12 godina nakon njihove smrti.

- Ova bolna tema aktuelizovana je u prošlom sazivu Skupštine, tako što je tadašnji predsednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, a sadašnji potpredsednik Vlade Momo Koprivica pokrenuo kontrolno saslušanje. Skupština je tada na predlog Odbora kojem je predsedavao Koprivica usvojila izveštaj kojim se osuđuje zločin u 'Lori' i može se reći da je to prvi civilizacijski odnos crnogorskih institucija prema tom zločinu - naveo je Vuković.

On ističe da je i tužilaštvo zaduženo da revidira sporazum sa Hrvatskom kako bi se uspostavila simetrija u pravima i obavezama u pogledu razmene informacija i dokaza, jer svi zločini moraju biti procesuirani, a zločinci kažnjeni bez obzira na to koje su nacionalnosti žrtve.

Neophodnim smatra revidiranje zakona o boračko-invalidskoj zaštiti.

- I to upravo na način kako je tadašnji odbor na čelu sa predsednikom Koprivicom i predložio, a Skupština usvojila, ali ga nažalost nije potpisao ni bivši predsednik Milo Đukanović, ali ni sadašnji Jakov Milatović iz njima znanih razloga. A to bi doprinelo unapređenju statusa i materijalno-finansijskog položaja tih porodica - kaže Vuković.

Iz Akcije za ljudska prava (HRA) kažu za portal da nikakve nove informacije o rezultatima istraživanja u predmetu "Lora" nisu dobili.

Veselin Bojović bio je jedan od nekoliko stotina rezervista JNA koji su bili zarobljeni u Hercegovini i transportovani u logor koji je bio na lokaciji nekadašnje istoimene splitske Luke. Bojović je juče za Portal RTCG kazao da je ogorčen zbog izostanka odgovornosti.

- Niti me ko zove, niti imam neke nove informacije. Niko me i ne obilazi. Pozovu me novinari, i na tome sam zahvalan - rekao je Bojović.

Bivši logoraš je pričao i ranije za Televiziju Crne Gore o strahotama kojima je svedočio tokom 125 dana provedenih u ovom splitskom logoru.

- Na moje oči je ubijeno pet-šest ljudi. Ja sam kovao improvizovane sanduke za njih, od sanduka od municije. Mučeni su dok nisu dušu ispustili. Gledao sam svojim očima na krugu dvojicu, Vuka Kneževića i jednog, pa drugog momka... Teško, šta da pričam i kako - kaže Bojović.

Sećanja na dešavanja s početka devedesetih godina prošlog veka ne blede.

- To ti dođe u toku noći, probudiš se i dođe ti pred oči, mučenje, jaukanje, vriska, katastrofa. Vidi se po meni šta sam osetio. A svašta sam osetio, od čizama, od indikatora na struju, prikopčavanja, od bacanja po podovima. Najviše batinjanja, maltretiranja - prisetio se Bojović.

I poslanik koalicije ZBCG Jovan Vučurović rekao je tokom jedne skupštinske rasprave da je žrtve svesno zaboravio prethodni režim i da je zato Sporazum državnih tužilaštava Crne Gore i Hrvatske neophodno sagledati ne samo sa pravnog, nego i iz moralnog ugla, i zaključiti kako je prethodna vlast ponižavala Crnu Goru i njene građane.

Iz HRA su ranije naveli da je posebno važno imati u vidu 14 pripadnika tzv. nikšićko-šavničke grupe, čija su prava štitila Ženevske konvencije i zakoni Hrvatske. Županijsko državno tužilaštvo u Splitu (ŽDOS) od 2007. godine istražuje okolnosti stradanja 14 pripadnika Jugoslovenske narodne armije (JNA) iz Crne Gore, koji su na hercegovačkom ratištu zarobljeni 1992. i sprovedeni u „Loru“: Radivoja Petkovića, Neđeljka Jankovića, Miljana Šušića, Ratka Simovića, Duška Barovića, Borivoja Zirojevića, Dragomana Doknića, Radomira Vulića, Miloša Perunovića, Ranka Vujovića, Pavla Popovića, Dragana Jakovljevića, Luke Gazivode i Luke Adžića.

- Međunarodni Crveni krst je od njih 14, u Lori evidentirao samo Luku Adžića, koji je u avgustu 1992. godine razmenjen u veoma teškom psihofizičkom stanju. Godinu dana kasnije, Adžić je umro u Nikšiću. Posmrtni ostaci ostalih 12 pripadnika ove grupe pronađeni su na različitim lokacijama u Bosni i Hercegovini kod Duvna, Mostara i Trebinja. Telo Miloša Perunovića još nije pronađeno - saopšteno je ranije iz HRA.

Svi oni bili su ratni zarobljenici, koji su, u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, zasluživali zaštitu od mučenja i ubijanja.

