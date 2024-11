MEDOJEVIĆ O PORAZU DUBOKE DRŽAVE: Podeda Trampa je najava kraha bolesne satanističke ideologije

POBEDA Trampa je najava kraha te globalne, radikalne, duboke države, i njene bolesne satanističke ideologije koja je već pretila opstanku čovečanstva, izazivanjem pandemija, izazivanjem ratova, vidite i sami da je svet vrlo blizu Trećeg svetskog rata, kaže za Sputnjik Nebojša Medojević.

Foto: TV Prva printskrin

Gostujući u emisiji „Maša i…“ crnogorski političar je govorio o svom prvom književnom delu nedavno promovisanom na Sajmu knjiga u Beogradu. Iako se knjiga „Krah elite i države“ pre svega odnosi na političke i društvene procese kojima je svedočio u svojoj državi, Medojević precizira da će uskoro doći i do velikih krahova na svetskoj političkoj sceni.

„Od 1990. godine postoji taj monopol jedne sile, unipolarni svet gde je SAD kao najmoćnija svetska sila praktično bila pod kontrolom te liberalne ideologije, njihove bezbednosne službe, njihov vojno-industrijski kompleks, njihova diplomatija, neoliberalni mediji, koji su praktično imali monopol u svetu, su nametali taj neki novi sistem, oni kažu sistem vrednosti, a ja kažem sistem nevrednosti, koji je praktično pratila i ta kensel kultura, dakle ako to ne poštujete što vam oni kažu, što je napravljeno u nekom centralnom komitetu, u nekoj novoj komiterni, vi ćete biti eliminisani iz javnog prostora, nećete moći da se bavite naukom, medijima, biznisom, znači radilo se o jednom novom totalitarizmu koji je sa sobom naravno donosio sukobe, ratove, koji je donosio borbu za kontrolu resursa, koji je kao probu imao širenje svetom toga veštačkog bojnog otrova koji su oni zvali virusom korone, dakle jednostavno svet je već bio i sad je na ivici globalnog sukoba, ta ideologija depopulacije, dakle da se smanji broj stanovnika na zemlji, da se kreira neka nova realnost, zaista su bile opasne ideologije i sad ta struktura koja nije i dalje poražena, ona je i dalje moćna i Tramp je prvi put kad je postao predsednik obećao da će se izboriti sa tom strukturom, međutim nije, ali mislim da je sada već spreman da ispravi tu svoju grešku, da će doći do velikog čišćenja iz državne administracije SAD predstavnika globalne duboke države, da će se kreirati neka nova politika“, objašnjava Medojević.

Lider Pokreta za promene je komentarisao viralni snimak svog večitog političkog protivnika, Mila Đukanovića, na kojem peva – Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije.

„Sećam se kada je dizao tri prsta i kada je bila slična situacija, na jednom dočeku Nove godine u jednom hotelu u Bečićima. To je bila neka 1991. godina recimo gde sam ja sa svojim društvom tražio od muzike, a muzičar je bio takođe poznat muzičar, da peva Kralj Nikola na umoru, a prišao je šef sale i rekao da se ne pevaju nacionalističke pesme, znači nisu mi dozvolili da pevam staru crnogorsku pesmu, jer je Milo tada dizao tri prsta i pevao sve one pesme protiv kojih se sad bori, tako da je to jednostavno njegova nemoć i činjenica da je izgubio vlast i pokušaj da zadrži uticaj na svoju partiju“, kaže on.

S obzirom da se javno zalagao za otcepljenje Crne Gore od Srbije, Medojevića smo pitali i koliko je dobrog to donelo Crnoj Gori u godinama koje su usledile.

„Ja sam inače tako vaspitan čovek, i tako sam vaspitao svoju decu da budu samostalni, a ne da zavise od mene. Dakle, ta sam vrsta čoveka i roditelja koji je srećan ako je njegovo dete dobilo dobro obrazovanje, ako je zaposleno samostalno, ima svoj život. Tu sam da pomognem, tu sam da sve što mogu da uradim, ali mislim da je cilj svakog roditelja da mu dete bude samostalno. Mislim da je cilj svakog Crnogorca da ima svoju nezavisnu državu, ali ono što je vrlo važno, ta država nikad ne može biti antisrpska država, niti sme da bude antisrpska država, i od 1990. godine kako sam počeo da se bavim znao sam dve stvari. Crna Gora ne može opstati kao anticrnogorska država, a ne može opstati kao antisrpska država. Taj političar koji uspe da nađe meru između crnogorskog crnogorstva i crnogorskog srpstva, a ona je vrlo jednostavna, ona se nalazi kroz demokratiju, kroz reforme, kroz pravnu državu, poštovanju ljudskih prava, i kroz ono što ja mislim da ja lično sam uspeo da recimo u Beograd dolazim vrlo često poslom, privatno rodbinski, da ovde ljudi me više podržavaju i cene nego u Crnoj Gori“, zaključio je Medojević.

