ZBOG "SRPSKOG GRADA SKADRA" 10 GODINA ROBIJE: Albanija pokrenula proces protiv Dajkovića (FOTO)

PROTIV predsednika Slobodne Crne Gore Vladislava Dajkovića u Albaniji je otpočeo proces zbog njegove fotografije iz Skadra sa crnogorskom trobojkom i porukom "Pozdrav svima iz drevnog srpskog grada Skadra".

https://twitter.com/dajkovic?lang=en

Dajković je u saopštenju naveo da je u crnogorskom tužilaštvu preuzeo optužnicu iz Skadra po kojoj mu je na teret stavljeno krivično delo 265, odnosno podsticanje mržnje.

Za to krivično delo, sudeći po onome što piše u albanskom Krivičnom zakoniku, zaprećeno je od dve do deset godina zatvora.

-Ukoliko mi albanski sud odredi strogu kaznu zatvora, to znači sa zajedno sa mnom treba da robija i celokupni obrazovni sistem Crne Gore, imajući u vidu da sam prvu vest o tome da je Skadar nekad bio srpski grad pročitao u našim lektirama, čitankama i istorijskim udžbenicima. Dovoljno je samo da navedem jednu od brojnih narodnih pesama – Zidanje Skadra na Bojani – koju smo kao đaci bili u obavezi da naučimo napamet, kaže Dajković.

Dodaje da činjenicu da je albanski Esad Paša baš njegovom pradedi Luki Šutovom Dajkoviću uručio ključeve grada prilikom osvajanja Skadra, čuvaće za samo suđenje.

Tvrdi da je u pitanju politički progon na nacionalnoj osnovi.

-Ipak, nije me strah ni zatvora, pa čak ni činjenice da se lako može desiti da se iz tog zatvora vratim u kovčegu. Brine me reakcija moje zemlje ukoliko pomisli da me izruči Albaniji, jer jedan Srbin manje u ovakvoj NATO Crnoj Gori znači i jedan problem manje. No, nije zaludu i Njegoš rekao: “Ne bojim se vražjeg kota, neka ga je ka' na gori lista, no se bojim zla domaćega", poručio je Dajković.

Tvrdi da ni u jednom slučaju nije rekao da ne poštuje teritorijalni integritet Albanije.

-Ili da ću, ne daj Bože, na konju ujahati i osloboditi Skadar. Ja poštujem Ustav Albanije, kao i svake druge zemlje na svetu. Ali, ako treba da robijam zbog toga što sam rekao nešto što sam učio u osnovnoj školi, onda neka robijam. Do tada, postavljam jedno pitanje: Koliko hiljada godina robije bi trebali da dobiju Albanci koji mašu sa UČK zastavama Velike Albanije koja de fakto podrazumeva i otcepljenje teritorija naše Crne Gore, upitao je Dajković.

(rt.rs)

