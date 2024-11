FITILJ DOGOREO, SLEDI OTPOR: Borci Crne Gore nezadovoljni statusom i izneverenih obećanja traže razgovor sa premijerom

PREDSEDNIK Udruženja boraca ratova od 1990. Crne Gore Radan Nikolić najavio je početak otpora članova te organizacije ispred zgrade Ministarstva socijalnog staranja najdalje do sredine novembra.

V.K.

Ukoliko ih do kraja ove sedmice ne prime na razgovor premijer Milojko Spajić i resorni ministar Damir Gutić organizovaće proteste.

- Početkom prošle godine, na našu inicijativu da se izmenama i dopunama zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti hitno poboljša, u regionu najlošiji, materijalni i društveni status korisnika primanja po osnovu toga zakona, Skupština Crne Gore je 8. maja 2023. izglasala zakon koji je, iz poznatih razloga, ostao mrtvo slovo na papiru, da bi krajem te godine bio ponovo stavljen u skupštinsku proceduru. Dan uoči sednice skupštine 29. decembra zakon je masakriran amandmanima poslanika vladajuće većine i Bošnjačke stranke, a na dan sednice Skupštine desio se protestni skup u organizaciji Akcije za ljudska prava i BS. Tom prilikom Gorjanc Prelević je izjavila da je Evropski parlament kritikovao taj zakon kao selektivan, što nije odgovaralo istini, a poslanik BS Damir Gutić nazvao je predlog zakona diskriminatorskim jer, kako je kazao, izmenama navedenog zakona, osim žrtava Murina, treba obuhvatiti i sve ostale žrtve - deportacije Bošnjaka iz Herceg Novog, Štrpca i Bukovice - rekao je Nikolić.

Nikolić: Produžena diskriminacija PREDLOŽENI zakon koji je izglasala Skupština prošle godine, a odnosi se na novi osnov za obračun primanja korisnika, uvećane procente za povećana primanja korisnika, kao i na nova prava -prioritet u zapošljavanju i rešavanje stambenih potreba. Da li će uz nas biti članovi Vlade i drugi poslanici i članovi grupe poslanika koji su uradili i izglasali dopune Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti prošle godine i njihove stranke, pitanje je sad. Korisnici boračke i invalidske zaštite izloženi su produženoj diskriminaciji sopstvene države - naveo je Nikolić.

Istog dana, dodao je Nikolić, predlog zakona povučen je iz procedure, a parlament je usvojio zaključke da Vlada izradi novi predlog zakona do 1. marta, a ako ne, onda će to do 1. juna učiniti svi poslanički klubovi.

- Od toga nije bilo ništa i od tada se naša boračka organizacija od strane Ministarstva socijalnog staranja, Vlade, Skupštine, pa čak i od dela poslanika - članova grupe koja je uradila predlog zakona, uskraćuje za informaciju šta je sa izradom toga zakona i formiranjem najavljene radne grupe za njegovu izradu. Napominjem da mi je na dan povlačenja predloga zakona predsednik Skupštine Andrija Mandić kazao da ću ispred udruženja biti član radne grupe na izradi novog predloga zakona, od čega, takođe, nije bilo ništa - ogorčen je Nikolić.

Iz Akcije za ljudska prava poručuju da su više puta ove godine javno protestovali zbog odlaganja donošenja ovog zakona.

- Nije jasno kome sve preti Nikolić i sa kim bi ponovo da ratuje. Posebno upozoravamo na Nikolićevu javno iznetu klevetničku i očigledno neuravnoteženu izjavu da su nevladine organizacije špijunske organizacije koje se postavljaju kao nadnacionalne i kontrolišu znatan deo tužilaca i sudija u interesu stranih država, a na štetu Crne Gore - saopštili su iz Akcije.