NOVI OBRAČUN - MANJE PLATE? Crnogorskim prosvetarima izostala povišica očekivana kroz program "Evropa sad 2" i novi GKU

DUGO najavljivani program Evropa sad 2, kao i potpisani Granski kolektivni ugovor za prosvetu su stupili na snagu ovog meseca, ali se ispostavlja da obećano povećanje plata ne sleduje svima. Naime, sudeći po tvrdnjama više asistenata u nastavi, neke od njih očekuje suprotno - manje oktobarske zarade i to za tri odsto.

Foto Shutterstock

Veće plate koje predviđa program Evropa sad 2 počeo je da se realizuje ovog meseca, te se narednih dana očekuje isplata uvećanih zarada. Minimalna plata za one koji rade sa srednjom stručnom spremom je 600 evra, za one sa visokim obrazovanjem 800 evra, a zarade bi trebalo u proseku da budu veće 25 odsto. Po novom GKU za prosvetu koji je potpisan pre mesec dana, trebalo je da zajedno sa prethodnim povećanjem, zarade u odnosu na junske budu veće i do 18 odsto.

Ministarstvo ćuti DA li su navodi asistenata u tačni, te da li novi obračun može umanjiti njihove i plate nastavnicima, kao i da li će famozni program "Evropa sad 2" obuhvatiti prosvetare, pitali smo nadležni resor. Ipak, iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, na čijem čelu je Anđela Jakšić Stojanović, nismo dobili odgovore.

Ipak, nekoliko dana pred isplatu oktobarskih zarada, deo zaposlenih u prosveti, razočarano je. Kako su naveli, još nisu dobili zvanično objašnjenje, ali im je u računovodstvu rečeno da je manji iznos rezultat novog obračuna koeficijenta.

- Nekima će plata ovog meseca biti veća oko 10 evra, dok će nekima biti manja za isti taj iznos. Razlog za to je jer se dodatak na platu koji predviđa GKU obračunava kao koeficijent. Kada se koeficijent pomnoži sa ostalim faktorima za obračun zarade, kao što je dužina radnog staža, ispada da je sada nekome plata veća, a nekome manja. Oni što imaju manje radnog staža imaće manju platu nego prošlog meseca - objašnjenje je koje je od računovođe dobila jedna asistentkinja u nastavi.

Osim toga, neki od njih su dobili informaciju da se realizacija programa "Evropa sad 2" neće primenjivati na prosvetare, te da je njima namenjeno samo povećanje koje predviđa GKU. Tako da bi i nastavno osoblje sa kraćim radnim stažem ovog meseca moglo da se "iznenadi" nešto manjim platama.