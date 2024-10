TRAŽILI ALIJU, UHAPSILI DRUGOG UBICU: Hitno se oglasio načelnik Regionalnog centra "Sever"

PRIPADNICI policije Regionalnog centra ''Sever'', tragajući za svirepim ubicom Alijom Balijagićem (64) iz Banjskog Sela kod Bijelog Polja, koji je u petak oko 21 sat u Sokocu, u zaseoku Tomaševo, kod Bijelog Polja ubio brata i sestru Jovana (60) i Milenku Madžgalj, uhapsili su osobu za kojom je bila raspisana poternica zbog ubistva u Srbiji!

Foto: MUP/Privatna arhiva

To je izjavio Haris Đurđević, načelnik regionalnog centra ''Sever''.

- Mi smo u više rejona opštine Bijelo Polje vršili od početka meseca do 25. pretrage terena u cilju lociranja i lišenja slobode tada nepoznatog lica, apostrofiram u tom momentu nepoznatog lica. Rezultat ovih potraga je bio da smo 22. oktobra lišili slobode jedno lice koje je slične životne dobi, lice koje je odgovaralo opisu Alije Balijagića i za koje se proverama utvrdilo da se radi takođe o licu koje je međunarodno traženo lice a zbog izvršenog krivičnog dela u Srbiji, konkretno krivičnog dela ubistva, kazao je Đurđević danas za TV Vijesti. Govoreći o Balijagiću, on je potvrdio pisanje Novosti da je reč o licu koje je višestruki povratnik u izvršenju teških krivičnih dela, koje je provelo 32 godine na izdržavanju zatvorskih kazni!

Đurđević je ponovio detalje saopštenja Uprave policije Crne Gore od nedelju veče kojim su negirane tvrdnje meštana Tomaševa da su u više navrata pozivalu policiju, koja po njima nije preduzela ništa nakon obaveštenja o kretanju naoružane osobe kroz Tomaševo.

- U odnosu na ovo lice, do izvršenja ovog krivičnog dela nije postojala bilo kakva naredba po osnovu koje bi bila raspisana ciljana potraga, odnosno poternica za ovim licem. Takođe, radi informisanja javnosti, pojasniću da prva konkretna prijava koja se odnosila konkretno na lice Aliju Balijagić, zaprimljena je u Odeljenju bezbednosti Bijelo Polje upravo na dan izvršenja krivičnog dela, konkretno 25. 10. u 12.15. kada je prijavljeno da se to lice nalazi u rejonu mesne zajednice Tomaševo. Po ovoj prijavi, policijski službenici su odmah bez odlaganja postupili, izašli na lice mesta i krenuli su u pretragu terena u cilju pronalaska i lišenja slobode ovog lica. Tom prilikom je vršena sveobuhvatna pretraga terena, čak smo između ostalih izvršili posetu i porodici koja je nakon ovoga stradala, obavili smo razgovore sa velikim brojem meštana koji su se nalazili u neposrednoj blizini mesta gde se lice nalazilo u tom momentu. Ta potraga je trajala od 12.15. do noćnih časova kada su se policijski službenici povukli zato što ciljana potraga ovog lice nije dala rezultata, kaže Đurđević.