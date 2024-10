MEDOJEVIĆ O PRVOM PROBLEMU CRNE GORE: To udara na vitalne interese građana i države Crne Gore

PREDSEDNIK PzP Nebojša Medojević rekao je da je prvi problem Crne Gore organizovani kriminal i njegov politički uticaj.

Medojević je ukazao i na problem korupcije u državnim organima, posebno u službama bezbednosti, tužilaštvima i sudovima.

- To udara na vitalne interese građana i države Crne Gore. Kada to rešimo, kada pobede demokratske snage, onda će doći na dnevni red i ove teme koje su identitentsko pitanja i koje treba rešavati u atmosferi međusobne tolerancije i dijaloga - rekao je on za TV A PLUS.

Upozorio je da će mafija napasti ustavni poredak i ući u kampanju terora. Ističe da su reforme nužne da bi Crna Gora prešla u demokratiju.

