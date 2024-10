SRBI BRANA DPS: Koalicija ZBCG uputila poziv Milatovićevoj listi za formiranje vlasti u Podgorici

SRPSKA koalicija "Za budućnst Podgorice" uputila je poziv listi "Za bolju Podgoricu" koju je na lokalnim izborima predvodio predsednik Crne Gore Jakov Milatović, a na čijem čelu se nalazio funkcioner GP URA Luka Rakčević, i koaliciji PES-Demokrate, da fomiraju novu vlast u glavnom gradu Crne Gore.

V.K.

Nosilac liste Pokreta "Evropa sad" i Demokrata Saša Mujović odgovorio je da je spreman za pregovore, dok je sa druge strane Rakčević zasada "opravdano odsutan". Ove tri liste ili koalicije bi, u slučaju postizanja dogovora, imale većinu od 33 odbornička mandata. No, pitanje je da li će uopšte i doći do dogovora kada je tokom kampanje izrečeno mnogo teških reči pri čemu je Mujović u samom finišu predizborne trke izjavio kako ne bi pristao na postizbornu koaliciju sa "urašima".

Milo vuče konce iz senke KOMENTARIŠUĆI snimak proslavljanja rezultata nakon izbora u Podgorici, na kojem se pojavljuje bivši predsednik Crne Gore Milo Đukanović, Knežević je kazao da "DPS dlaku menja, ali Mila nikad". - To je samo znak da Đukanović iz senke vuče konce. Gužva je uvek oko Đukanovića, nikad oko Danijela Živkovića. A jako je interesantno da neprikosnoveni lider DPS-a proslavlja navodnu pobedu uz klasični srpski narodnjak - rekao je Knežević.

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević poručio je da njegova lista vidi Milatovića i njegove saborce kao buduće koalicione partnere.

- Ako Milatović hoće sa DPS, neka mu je srećno, a mi ćemo adekvatno reagovati na to. Neću otkrivati koji će to biti mehanizmi. Poručujem da Milatović ne sme da zaboravi odakle je došao. On je izrastao iz 30. avgusta i nastao je iz antiDPS tekovina. To jeste njegovo legitimno pravo, ali nije moralno - saopštio je Knežević, tvrdeći da je koaliciju Milatović-URA sastavljao jedan od rukovodilaca podgoričkog koncerna "Vijesti" - Željko Ivanović. - On je bio ideolog razbijanja vlasti u Podgorici. Ako za gradonačelnika već predlažu Luku Rakčevića, poštenije je onda da Ivanović bude gradonačelnik.

Široke ruke VLADA Crne Gore će Atlantskom savezu dati 50.000 evra u realizaciji Foruma 2SB. Vlada je prihvatila tekst ugovora o poslovnoj saradnji, prema kojem će Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo odbrane uplatiti Atlantskom savezu o 25.000 evra u te svrhe.

U međuvremenu Izborna komisija Podgorice podnela je krivičnu prijavu zbog nestanka izvoda iz biračkog spisak sa biračkog mesta 27 u Doljanima, u kojem je upisano 950 birača. Lista "Pokret naprijed" zatražila je uvid u birački materijal i ponovo brojanje glasova sa pojedinih biračkih mesta, među kojima i ovog. Ovoj listi nedostaje 230 glasova da pređu cenzus i uđu u Skupštinu Podgorice.

Od 145.724 upisana birača na izborima 29. septembra glasalo je 82.282 birača, a 1.106 glasačkih listića je proglašeno nevažećim. Lista DPS dobila je 24.310 glasova, PES i Demokrate -17.672, a Za budućnost Podgorice 16.362.