MANDIĆ ZATEČEN: Niko nije računao da će biti takvi otpori podizanju spomenika mitropolitu Amfilohiju

NIKO nije očekivao da će zahtev Opštine Berane za podizanje spomen-obeležja mitropolitu Amfilohiju naići na otpor, rekao je predsednik Skupštine Crne Gore i lider Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić.

Foto: Printskrin

- Radi se o nesumnjivo velikoj istorijskoj ličnosti, a sami konkretni čin oko podizanja spomenika to je samo jedna radnja kojom se iskazuje poštovanje prema čoveku koji je obeležio svoje vreme - rekao je Mandić u intervjuu za podgoričku televiziju "Nova M".

Na pitanje zašto je baš sada upućen zahtev za podizanje spomen-obeležja, Mandić kaže da to treba pitati inicijatore te ideje.

- Niko nije računao da će biti takvi otpori, ljudi u Beranama su želeli da podignu taj spomenik - rekao je Mandić.

Dodao je da su lider DNP Milan Knežević i on razgovarali pre nešto više od godinu dana sa Mitropolitom Joanikijem. Prema njegovim rečima bilo je odliveno nekoliko spomenika u Smederevu i želeli su da jedan takav spomenik doniraju Mitropoliji crnogorskoj primorskoj.

Govoreći o dvojnom državljanstvu, istakao je da je to vrlo važno pitanje za najmanje 30.000 građana Crne Gore.

- Ljudi koji ovde žive po 20 ili 30 godina nisu dobili državljanstvo u Crnoj Gori. Imamo brojnu zajednicu iseljenika u Istanbulu sa kojom sam ja razgovarao više puta dolazili su u Skupštinu Crne Gore oni žele da dobiju državljanstvo Crne Gore. Albanska zajednica brojna koja živi u Njojorku takođe želi da ima državljanstvo Crne Gore oni su vlasnici imovine u Malesiji, Ulcinju, Gusinju a nemaju državljanstvo Crne Gore - naveo je Mandić.

Naglasio je i da srpska zajednica iz Crne Gore koja živi u Srbiji i ne samo oni, već i brojni Crnogorci koji žive u Srbiji ili Hrvatskoj žele da imaju crnogorsko državljanstvo.

- Tu je njihova imovina, tu su grobovi njihovih predaka, svi su emotivno vezani za Crnu Goru to je njihova zemlja. To je kolevka njihovih predaka, i ja mislim da bi za Crnu Goru, koja od popisa do popisa gubi broj stanovnika, bilo prirodno da se prvo obrati onima koji su vezani korenima, jer ti ljudi u suštini najviše vole ovu državu - jasan je Mandić.

Govoreći i o predstojećim podgoričkim izborima, Mandić kaže da veruje da će većinu u gradskom parlamentu činiti koalicije koje predvode Saša Mujović i Jelena Borovinić Bojović, ali i da će, ako bude potrebe, koalicija "Za budućnost Podgorice", sarađivati sa svima koji su bili partneri 30. avgusta 2020. godine.

- Kad je saradnja u pitanju u Podgorici, svi oni koji su nam bili partneri 30. avgusta i danas su naši partneri što se tiče nas - izričit je Mandić.

Mandić nije isključio mogućnost da Jakov Milatović i Dritan Abazović naprave politički savez sa DPS-om, sa kojim su i srušili vlast u Podgorici.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SRAMNO: Na N1 promovišu Kurtija i njegovog ministra koji ubijene srpske heroje nazivaju plaćenicima