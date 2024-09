PREDSTAVLJENA NOVA KNJIGA PERICE ĐAKOVIĆA: „Svedočanstvo jednog vremena“ zbirka britkih komentara

Više od šezdeset komentara političkih zbivanja u postlitijskoj Crnoj Gori sabrao je u knjigu “Svjedočanstvo jednog vremena – Tumarajući oko Vlade dobismo IB(A)RA”, novinar Perica Đaković, a knjiga je predstavljena u bašti Gradskog muzeja „Mirko Komnenović“.

fOTO: V.V.

Tekstovi kolumni nastajali su od avgusta 2023. do uoči 13. jula ove godine, objasnio je autor.

-Taj period smo proveli u prepucavanju oko formiranja 44. Vlade, ko u nju može a ko nije dobrodošao, i to po stavovima spoljnjih faktora. Upravo tako, jer mi nismo samostalni, ni slobodni, niti suvereni i to ne od juče, pa je cilj knjige bio da ta dešavanja sačuva od zaborava, rekao je Đaković.

Autor predgovora prof. dr Darko Tanasković, ukazao je da ponekad ovakve knjige smatramo efemernim štivima, delom političkog folklora, knjigama koje protokom vremena gube značaj u odnosu na pravu književnost i na istoriografske studije. S druge strane on, kako je istakao, smatra da su „pogotovo u naše vreme, ovakve knjige trajno značajne“. Objasnio je i da su „svedočanstva… na zajedničkom poslu sa naukom, istoriografijom i sa memoarskom književnošću“ dolaze iz vremena u kome se nešto događa, pa tako obezbeđuju materijal za neko buduće sagledavanje.

-Kada svedočanstvo vremena, iz vremena, bude povereno hartiji, onda ima nezamenljiv trajni značaj… nije nikakvo lako i prolazno štivo, posebno u vremenu u kome je narativ o nekoj pojavi i događaju bitniji od stvarnosti te pojave, rekao je Tanasković i dodao „ukoliko postoje ovakve knjige, ovakva lucidna zapažanja o datom trenutku, istovremeno dokumentovana sa imena i datumima, ubuduće će biti mnogo teže fabrikovati nekakve druge istine“. Pohvalio je potom i činjenicu da u komentarima Perice Đakovića nema mržnje i isključivosti.

fOTO: V.V.

- On prilazi dobronamerno, čovekoljubivo i istinoljubivo svim pitanjima, svim akterima i svemu o čemu piše, a pošto to nisu lake stvari i teme, to je uvek osveženo dozom humora i dobronamerne ironije koja olakšava čitanje i recepciju njegovih kolumni, zaključio je Tanasković.

Novljanin, novinar, svojevremeno i Večernjih novosti, Zoran Milović podsetio je na više od četiri decenije uspešne novinarske karijere Perice Đakovića, naglasivši da su komentari jedan od težih vidova novinarskog izražavanja a Đaković zna da upotrebi „izraze i citate umnih ljudi, da upotrebi refrene popularnih hitova“ da komentari „ne budu baš preozbiljni, ali da budu britki i da se pamte“.

Karikaturama je knjigu ilustrovao Goran Šćekić, podsećajući na autorovu i njegovu zajedničku „bespoštednu borbu protiv korupcije, promovisanja lažne istorije i stvaranja krize identiteta koja i danas postoji u Crnoj Gori, i iz koje će teško izaći“.

Promociji je prisustvovao i ambasador Srbije Nebojša Rodić.Odabrane kolumne čitala je novinarka Dragana Vlaović.