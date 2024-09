PREDSEDNIK OPŠTINE PLJEVLJA: Pokreće pitanje gradskog i prigradskog prevoza

PREDSEDNIK Opštine Pljevlja dr Dario Vraneš inicirao je rešavanje pitanja gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Foto: Opštine Pljevlja

Kako se navodi u saopštenju Vraneš je poručio da je neophodno što pre rešiti pitanje gradskog i prigradskog saobraćaja i da se više ne sme dozvoliti da počne nova školska godina a da pitanje prevoza učenika i svih drugih građana ne bude rešeno. Prema njegovom mišljenju Pljevlja se ne mogu dalje razvijati bez organizovanja prevoza putnika, tako da se u narednom periodu moraju stvoriti svi uslovi za organizovanje prevoza putnika na teritoriji cele opštine.

-U predizbornoj kampanji 2022. godine lista na kojoj je bilo i moje ime dala je obećanje da će rešiti mnoga pitanja. Obećali smo davanje dečijeg dodatka, jak agrobudžet za poljoprivrednike, uredniji i sređeniji grad, bolju seosku putnu mrežu i mnoga toga. Jedno od obećanja je i rešavanje pitanja gradskog i prigradskog saobraćaja. Tada smo pominjali brojne varijante kako treba rešiti ovo pitanje. Pominjali smo model Priboja i Prijepolja, gde je prigradski saobraćaj u potpunosti besplatan. Govorilo se ko i kako će vršiti usluge. Trenutno ne mogu reći kako ćemo to pitanje rešiti jer će rešenje tražiti nadležni Sekretarijat i nadležne službe, ali sa ovom inicijativom pokrećemo pitanje gradskog i prigradskog saobraćaja i to pitanje treba da se reši do početka naredne školske godine. Ne smemo više dozvoliti da školarci sa seoskog područja, posebno iz obližnjih sela kao što je Odžak, Vijenac, Otilovići, Mrzovići, Rabitlje, Srdanov Grob, iz prigradskih naselja Komini, naselja Guke, Ševari i Radosavac, nemaju prevoz već da ih voze njihovi roditelji, da im plaćaju taksi usluge ili da deca iz gradskih i prigradskih naselja pešače, kazao je Vraneš i dodao da se za gradski i prigradski prevoz interesuju starija lica, zaposleni koji žive u prigradskim naseljima.

-Organizovanje gradskog i prigradskog prevoza biće svima od koristi. Posebno ćemo pomoći roditelje koji svakodnevno plaćaju taksi prevoz iz naselja Komini, Guke, Radosavac ili Ševari. Roditelji će moći, tri ili dva i po evra, koje daju svakodnevno deci za taksi da usmere u druge svrhe. Roditelji često ostavljaju svoje poslove da bi iz Brvenice, Ljuće, Vijenca ili nekog drugog sela, dovezli dete do škole. Organizovanjem prevoza školarci će moći sami da putuju do škole, a roditelji će to vreme posvetiti drugim poslovima, kazao je Vraneš i istakao da mu je želja da sadašnja opštinska uprava ostane zapamćena kao uprava koja drži reč, koja rešava najteža životna pitanja i koja ne skriva probleme nego ih rešava.

Vraneš upozorava da su Pljevlja nekada imala jak prevoz iz seoskog područja, posebno iz obližnjih sela, a da je potom taj prevoz nestao i da su samim tim Pljevlja postala prigušen grad.

-Sada su Pljevlja grad bez gradskog i prigradskog prevoza. Raniji pokušaji da se uspostavi prevoz su propali. Međutim, sada opštinska uprava mora da preuzme teret na sebe i da ovo pitanje reši, jer bez organizovanja prevoza putnika nema ni daljeg razvoja Pljevalja, poručio je Vraneš i pojasnio da će u narednom periodu nadležni Sekretarijat rešavati ovo pitanje i da će građani na vreme biti informisani o svim rešenjima.

-Znam da je neophodno vreme da se ovo pitanje reši. Posebno će se slušati šta kaže struka. Međutim, insistiraću da se pitanje organizovanja gradskog i prigradskog prevoza reši što pre, zaključio je Vraneš.