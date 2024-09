KNEŽEVIĆ: BIO SAM SPONZOR DPS 20 GODINA - Počelo suđenje u slučaju poznatom kao "Koverta"

U PODGORIČKOM Višem sudu danas je počelo suđenje u slučaju javnosti poznatom kao "Koverta", a pred sudom su se našli bankar koji je dugo bežao od zakona - Duško Knežević koji se tereti za pranje novca i bivši gradonačelnik Podgorice, Slavoljub Stijepović koji je, uoči parlamentarnih izbora 2016. od prvooptuženog navodno uzeo 100.000 evra za finansiranje kampanje.

in4s

Iznoseći svoju odbranu Knežević je kazao da je 20 godina finansirao Demokratsku partiju socijalista.

- I ne samo ja, već još sto privrednika u Crnoj Gori, ali niko nema petlju da to kaže - rekao je Knežević. - Smatram da je ovo politički proces protiv mene. Optužnica je fabrikovana i izmišljena. Ona je proizvod moje tuče sa vlastima i režimom. Hteli su da me nameste u slučaju "državni udar" da budem svedok i da sam "prao" pare, kao da su došle iz Rusije. Ja sam to odbio.

On je dodao da ga je Milo Đukanović molio da novčano pomogne političku kampanju DPS-a u Zeti.

- Rekao sam da imam svojih 200.000 dolara. Dao sam ih šefu obezbeđenja Vlatku Rašoviću, da ih konvertuje u evre. Nakon dan-dva, javio mi se Migo Stijepović i rekao da niko u Zeti neće dolare. Pitao me da ih zamenim u evre. Tužiteljka kaže da sam oprao pare koje sam dao DPS-u. Pare se peru od kokaina i guraju se u legalne tokove. Ovde se ne radi o pranju para, već o reketu i iznudi poslovnog čoveka - naveo je Knežević.

Prema optužnici Knežević, nakon što su njegovi saradnici konvertovali 110.000 dolara u evre, Stijepoviću predao "samo" 47.500 evra. Osim Duška Kneževića i Slavoljuba Stijepovića, optuženi su i Kneževićevi saradnici i prijatelji Branislav Todorović, Živko Šljivančanin, Tamara Krdžić, Goran Grujović i Tomica Knežević.