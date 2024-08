"DOBRO GA UKRASILI": Snimak iz Budve zgrozio sve (VIDEO)

NAKON pritužbi koju si imali na prljavštinu, odnosno, cvetanje mora u Istri i Poreču, turisti su počeli da šalju i skandalozne video snimke i slike iz Crne Gore, U Budvi, gde tradicionalno letuje veliki broj Srba, u jednom delu mora napravila se prava deponija smeća.

Foto: B.Dabić

Za sada nije poznato kada je nastao snimak iz Budve, ali se u opisu videa na Tiktoku vidi da je juče objavljen. Kako se vidi, snimatelj se našao iza ograđene zone, kod kanapa gde se nakupila veća količina smeća.

Šta je sve plivalo u moru?

Čaše, kesice, omotači sa ambalaža sokova i voda, čepovi, razno organsko đubre, ali i sve drugo što nesavesni kupači bacaju u more i ostavljaju za sobom, te nakon plime i oseke završi u Jadranu, nakupilo se iza kanapa.

Snimak koji je naslovljen sa "A vidi lepote! Dobro ga ukrasili" ubrzo je postao viralan i podstakao je veliki broj komentara.

Dok su se jedni zgrožavali drugi su se prisetili svojih doživljaja sa prljavštinom, od kojih su neki bili baš mučni.

Komentari se samo nižu

- Pa to je smeće koje bacaju turisti, more nema pumpu da čisti iza svinja - napisao je ovaj korisnik.

Na kraju, svi su se složili sa komentarom jednog mladića iz Srbije, koji je kroz šalu naveo kako mu ni ovo ne bi smetalo, samo da je na moru.

- Koliko mi nedostaje more, ja bih se sad bućnuo u to đubre, ne bi mi smetalo. Nije to ništa, malo plastike, malo lišća, ništa strašno - napisao je pola u šali, a pola u zbilji jedan Filip.

(Blic)

BONUS VIDEO: PROFILISANjE| Lava Nikolić: Šta je smisao života?