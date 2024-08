PREVARA TEŠKA 21 MILION DOLARA: Detalji hapšenja poljskog državljanina Zimiana Romana Kazimjerža (51) u Crnoj Gori

- Sumnjiči se za krivična dela iz oblasti ekonomskog kriminala i to težak oblik prevare u većem obimu, pranje novca, krađa i povreda zakona, za koje je propisana kazna doživotnog zatvora u Južnoj Koreji. Zimian Roman Kazimjerž je jedan od osnivača i vlasnika fonda Future net u čijoj je delatnosti trgovina digitalnim i kriptovalutama i on osumnjičen da je zajedno sa svojim partnerom Morgensternom oštetio veći broj osoba na teritoriji Poljske i Južne Koreje, nanevši štetu u ukupnom iznosu od oko 21 milion dolara. Njegov partner je uhapšen u Grčkoj, dok je Zimian 2022. godine bio uhapšen u Republici Italiji odakle je pobegao iz kućnog pritvora, saopštila je policija.



Iz crnogorske policije je saopšteno da je njegovo hapšenje rezultat višemesečnog traganja službenika Sektora za borbu protiv kriminala - FAST tim za ciljane međunarodne Interpolove poternice.

- Intenzivnim radom i utvrđivanjem tačne lokacije na Crnogorskom primorju, ali i Podgorici, službenici NCB Interpol Podgorica su ga locirali i priveli u Master kvartu, gde se skrivao pod lažnim identitetom. Nakon što je u komunikaciji sa inostranim partnerima potvrđen njegov identitet, pretresene su lokacije na kojima je boravio i to prilikom su nađeni i oduzeti tehnički uređaji i predmeti za koje se sumnja da imaju vezu sa krivičnim delom i koji su privremeno oduzeti do okončanja ekstradicionog postupka - saopšteno je iz policije.

Ovog Poljaka traži Varšava zbog sumnji da je počinio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, visokotehnološki kriminal, pranje novca i prevare, dok ga NBC Seul traži za krivična dela prevara, krađa i pranje novca.

Reč je o drugom najtraženijem prevarantu kriptovalutama. Prvi je i dalje Do Kvon, koji je uhapšen u marta 2023. na podgoričkom aerodromu.

Do Kvon još čeka izručenje

DO KVON se sumnjiči za međunarodne kripto prevare, a potragu za njim raspisale su Sjedinjene Države i Južna Koreja. Terete ga za krivičnih dela prevara sa kriptovalutama u vrednosti od najmanje 40 milijardi dolara. On i njegov poslovni partner Čang Junom su, koristeći falsifikovane pasoše, iz Podgorice pokušali da odlete za Ujedinjene Arapske Emirate. Zbog toga su osuđeni na po četiri meseca zatvora. Čang Jun, koga je potraživala samo Južna Koreja, izručen je toj zemlji, dok Do Kvon nakon izdržane kazne, u prihvatilištu za strance u blizini Podgorice, čeka izručenje.

Ekstradicioni postupak traje duže od godinu dana. Sudovi u Crnoj Gori su do sada sedam puta oprečno odlučivali o zahtevima dve države za izručenje.