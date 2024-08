ILEGALNO DETE PREVEO PREKO ALBANSKE GRANICE: Otac kidnapovao maloletnu kćerku, majka obavestina Interpol

ZBOG nasilja u porodici američka državljanka Trejsi Šenon Lin (Tracy Shannon Lyn) doselila se u Crnu Goru sa detetom u naručju.

FOTO: Privatna arhiva

Tokom četvrte godine boravka u Baru doživela je da njen bivši vanbračni suprug otme njihovu zajedničku šetogodišnju kćerku i ilegalno je prevede preko crnogorsko-albanske granice. To se dogodilo 13.avgusta. Dan nakon otmice majka je saznala da je njen bivši suprug Tomas Holenbek u Ambasadi SAD u Tirani aplicirao da se detetu Zinleu Rajan izda pasoš.

-Kako je bivši suprug Tomas Holenbek izveo našu kćerku Zinleu Rajan iz Crne Gore meni nije poznato, obzirom da se kod mene nalazi dozvola za privremeni boravak maloletnog deteta izdat od strane PJ Bar, kazala je Trejsi Šenon Lin.

foto: Privatna arhiva

Prema njenim rečima, jutros je Ambasada SAD u Podgorici obavestila da je Tomas Holenbek u ambasadi SAD u Tirani zatražio da se za Zynleea Ryan uradi pasoš.

-U toku je sudski postupak u Crnoj Gori oko starateljstva nad maloletnom Zinleu Rajan. Sud još nije doneo pravosnažnu presudu. Prošle godine, u spetembru, Sud je dozvolio da Tomas viđa našu kćerku dva puta nedeljno, utorkom i petkom od 16 do 21 sat. To pravo je počeo koristiti tek u junu ove godine. Dešavalo se da zakasni, ali je navodio da su to objektivni razlozi, gužva u saobraćaju. Do sinoć je uvek obaveštavao telefonom. Međutim, sinoć kada nije doveo dete, zvala sam ga, ali je telefon bio isključen. Tokom noći posle 22 časa sam pošla u Centar bezbednosti Bar i prijavila da dete nije vraćeno kući. Bila sam veoma zabrinuta. Strepila sam da je nije kidnapovao. Na žalost to se jutros i potvrdilo, ispričala je Trejsi Šenon Lin.

Prema navodima Trejsi Šenon Lin, u Ambasadi SAD u Tirani su potvrdili kolegama u Podgorici da su videli dete i da fizički izgleda dobro.

Iz ambasade SAD u Podgorici su navodi Trejsi Šenon Lin, preporučili da sve prijavi policiji, kao i Interpolu.

foto: Privatna arhiva

Na Interpolu je da naloži Ambasadi SAD u Tirani da traži izručenje šestogodišnjeg deteta majci u Crnu Goru.

Trejsi Šenon Lin je u izjavi datoj policiji navela da je Tomas Holenbek osuđivan za više krivičnih dela.

PREKRSTIO SE I DOBIO IME IME TOMO

Novosti saznaju da je nekoliko godina nakon što se Trejsi Šenon Lin preselila u Bar, u Crnu Goru je 2022. došao i njen bivši suprug. On se krstio u jednom pravoslavnom manastiru i dobio ime Tomo.

Pre nego što je kidnapovao šestogodišnje dete živeo je u nevečanoj zajednici za državljankom Ukrajine, koja ima maloletno dete.

foto: Privatna arhiva

U januaru 2021 godine došli smo u Bar. Za vreme boravka komunikaciju i kontakt sa bivšim suprugom nisam imala, jedino maloletna zajednička ćerka je u prostorijama Centra za Socijalni rad u Baru povremeno gledala oca Tomasa i to utorkom i petkom po 45 minuta do

jula 2023 godine. Nakon toga devojčica nije imala kontakt sa ocem niti bilo koju vrstu komunikacije. Rešenjem Osnovnog suda u Baru rešenjem , određeno je da otac Tomas ostvaruje kontakt sa ćerkom Zinleu Rajan svakog utorka od 16h do 21h i petka od 16h do 21h, ispričala je Trejsi Šenon Lin. Na dan kad je dete oteto, majka je shodno odluci suda povela devojčicu u Stari Bar gđe živi njen biloški otac. Međutim, on dete nije vratio njenoj majci