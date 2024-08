KNEŽEVIĆ SAOPŠTIO BOLNU ISTINU: Rezultate popisa čekamo kao Godoa, smeta porast broja Srba u Crnoj Gori

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Milan Knežević istakao je, komentarišući stalno odlaganje objavljivanja konačnih rezultata popisa stanovništva u Crnoj Gori, da se taj proces iščekuje od 2023. godine i da počinje da sumnja da je problem u tome što nekima ne odgovara što je broj Srba u zemlji porastao u odnosu na prethodni popis i što je srpski većinski jezik.

Foto: Printskrin TV Happy

Knežević je ukazao da Monstat, nadležno telo za zvaničnu statistiku u Crnoj Gori, stalno objavljuje nove razloge zašto rezultati još uvek nisu objavljeni.

- Ja ih očekujem od 2023, a kada ga očekuje Monstat to morate da pitate njih pošto su najavili da će to biti u prvih šest meseci, pa evo smo sad ušli u polovinu osmog meseca. Najavljuju nam stalno da imaju problema sa tim tenderima, softverima i šiframa - naveo je Knežević.

Ironično je primetio da bi popis stanovništva do sada i "ručno" bio završen i u Indiji iili Pakistanu te da su problemi sa softverom samo izgovori.

- Ponavljam još jednom da smo organizovali popis u Indiji i Pakistanu do sad bi se ručno izbrojali, a evo u Crnoj Gori nikako da se izbrojimo i počinjem da sumnjam da je ovde očigledno problem što je broj Srba porastao u odnosu na prethodni popis i što je većinski jezik u Crnoj Gori srpski. E to je izgleda nekome problem da objavi rezultate kako ne bi ona druga strana saopštila da je nezadovoljna i da je to put ka okupaciji Crne Gore - ukazao je Knežević.

Konstatovao je da zbog onih koji bi bili nezadovoljni rezultatima, ostali građani Crne Gore uzaludno čekaju da "softver proradi".

- E upravo zbog toga što su oni nezadovoljni mi čekamo softver kao što su Vladimir i Estragon čekali Godoa - zaključio je Knežević.

(Kosovo online)