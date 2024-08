SVAKI NAM JE OBROK ZAČINJEN UMETNOŠĆU: Sava Radulović pre godinu dana u Nikšiću pokrenula jedinstven klub koji promoviše poeziju

MISLIM da sam rođena s ovom idejom i da je mojim venama proticala samo poezija, pa koliko god da sam se trudila da radim nešto drugo, nisam uspevala, jer sam imala taj poziv više.

V.K.

I eto, konačno se i ostvarila. Prošle godine u ovo vreme, Art klub "Prvo pismo" otvorio je svoja vrata za sve one koji dišu kulturom, umivaju se poezijom i kojima je svaki obrok začinjen umetnošću. Samim tim ovo je njegov prvi rođendan. Obradovan postojanjem, Art klub "Prvo pismo", čini mi se, uspeo je da uzvrati svojom kreativnom delatnošću, izuzetnim i drugačijim programima, idejama i zamislima, koje su pretočene u realnost.

Ovo u razgovoru za "Novosti" kaže pokretač "Art kluba" u Nikšiću, profesor ruskog jezika i književnosti Sava Radulović, pesnikinja i prozni pisac, koja nestrpljivo čeka da izađe iz štampe njen novi roman "Ljubav ne da da se umre".

Sava priznaje da je na njoj sve, od najsitnijih do najkrupnijih poslova, pa iako je ponekad naporno, ljubav prema onome što radi jača je od umora. Naravno, tu su prijatelji, koji priskoče uvek kad treba. U žiži su mladi kojima su potrebna podrška i početnička stvaralačka krila, vetar u leđa, mali pomak da bi mogli sami dalje u književne pustolovine. Na pitanje kako se rodila ideja da klub nosi ime "Prvo pismo", odgovara:

- "Prvo pismo" je poslednja zbirka poezije Kosta Ninkovića. U šali kažem da ga nisam upoznala ni u Manastirskoj, niti Karađorđevoj ulici, ali jesam ulicama poezije. Želela sam da ovog nikšićkog savremenika otrgnem od zaborava, još od prvog stiha koji sam pročitala pre desetak godina. O njemu će se tek govoriti, pisati, pričati. Nikšićki pesnik i slikar, spoj autentične ličnosti sa baš takvom poezijom. U njegovu čast smo ustanovili i nagradu, koja se dodeljuje na poetskom festivalu "Pod lipom", takođe događaju, čiji je idejni tvorac naš klub.

Klub bi trebalo da oživi sve ono zaboravljeno, ali i da ostavi pečat u ovom vremenu.

Na promocijama cenjeni gosti POD svodovima "Art kluba" se kriju čudesne tajne poezije o kojima niko ne zna ništa, ali samo retki dolaze do nje putevima za koje ni sami nisu sigurni odakle i kuda vode. - Imali smo sjajne promocije i zapažene goste, među njima Mirjanu Bobić Mojsilović, Stefana Simića, Jovana Zafirovića sa gostima - Bojanom Rajevićem i Tijanom Vučetić, Natašu Lalatović, Stanka Rađenovića... Posvetili smo veče i mladim stvaraocima, članovima Književnog kluba "Prvo pismo", kojih za sada ima 20. Oni su izuzetni i ozbiljni mladi stvaraoci iz zemlje i regiona, među kojima već ima uspešnih i ostvarenih imena - kaže Sava Radulović.

- Možda se to da videti i na osnovu programa koje smo kreirali u toku godine. Želeli smo da vratimo onaj nekadašnji duh grada, po kome je Nikšić bio prepoznat nadaleko i prošetamo stihove Vita Nikolića, Lesa Ivanovića, Novice Tadića..., ali i da predstavimo naše savremenike i posvetimo i njima pažnju na neki drugačiji način. Pečat vremenu daju i autentična dela i autentični ljudi, retki su, ali ih ima - kaže naša sagovornica.

Sava ima odgovor i na pitanje: šta je to što će zatresti doba u kojem živimo. Misli da će to biti talas novih mladih ljudi, koji će bombardovati stvarnost svojim talentima. A na pitanje ko najčešće kuca na vrata "Pisma", kaže da su to inspiracija i ideje, dok se u svakodnevnim susretima rađaju i novi programi.

- Tako to obično ide. Čini mi se da je ova priča dobila pažnju i ljubav koju zaslužuje, iako nisam očekivala tako na samom početku. Svakodnevno, porukama i na ulici, dobijam pohvale za rad našeg kluba, kao zdrave i nove priče koja je nedostajala našem gradu, ali i dalje. Ne postoji ništa tako ohrabrujuće i važno, kao podrška iskrenih ljudi, jer zbog publike smo i inače tu, da stvaramo i ostvarujemo zajedničke ideje i snove - naglašava Sava Radulović.