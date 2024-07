PATRIJARH PORFIRIJE U BERANAMA, POVODOM 80 GODINA OD GENOCIDA U VELICI KOD PLAVA: Molitvama se sećamo mučenika, nismo ih zaboravili

DOLAZILI smo i dolazićemo uvek s radošću. Ovoga puta je molitveno sećanje na veličke mučenike,koji su pre 80 godina postrdali. Došli smo da se molitvama setimo njih i da se njima pomolimo, da opet ispovedimo Hrista. Znajući gde i šta je bilo toga dana. Znajući da su italijanski okupatori ovde od naših komšija, zemljaka, muslimana osnovali muslimansku miliciju koja je posle pada Italije odmah se prestrojila ka novim gospodarima fašistima Nemcima.

M. SEKULOVIĆ

Znamo da je 44 godine za samo dva sata na najstrašniji, najmonstruozniji način ubijeno 564 pravoslavna života, od kojih 154 dece, mlađa od 15 godina i 11 onih koji još nisu bili rođeni, koji su bili izvvađeni iz majčlinih utroba i sa njima usmrćeni. Nije li to golgota, jedan kamičak golgote i raspeća kroz koji naš narod vekovima prolazi. Mi nismo došli ovde da sudimo blo kome, i da osuđujemo bilo koga, jer nevine žrtve mučenici Božji nisu prijemčivi za osudu, ali oni koji su bili egzekuori, zločinci, oni se nalaze na smetlištu istorije i u krajnjoj tami nečoveštva.

Ovako je u subotu veče patrijarh srpski Porfirije, besedio u manastiru Đurđevi u Beranama, drevnoj lavri Nemanjića i sedištu Eparhije budimljansko-nikšićke, gde je dočekan od nekoliko hiljada vernika i građana Berana, predvođenih mitropolitom crnogorsko-primorskim Joanikijem i episkopom budimljansko-nikšićkim Metodijem, sa kojima će u nedelju služiti svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetih Kirika i Julite u Velici, povodom 80 godina od genocida u ovom mestu.

Da podsetimo, genocid, kako je to pre dve godine ocenila Skupština Crne Gore, za samo dva sata počinili su nacisti iz nemačkih divizija Princ Eugen i Skenderbeg, uz pomoć vulnetara sa Kosmeta i muslimanske milicije iz Plava, Gusinja i sa područja Bihora.



-Mi smo došli da ne zaboravimo ne koji su postradali, da im se pomolimo , da mi budemo bolji, da budemo bolji od sebe. Znajući da oni mučeincii sveti, Božiji nalazeći se u naručju , blizini Božjoj svima i uvek ne samo imaju mesta u sebi za njih, nego svima upučuju one jevanđelske reči:Oprosti im Bože na znaju šta čine, jer to njih degradira, degradira zločince i egzekutore, a mučenike Božje čini učesnicima jedinog i neponovljivog, prvog i poslednjeg mučenika, bsedio je srpski patrijarh, ističući da je pitanje koje se rađa u duši svakog blagočestivog čoveka – zašto?

-Zašto nepravda? Oni koji su nevini, samo zato što su pravoslavni Srbi, treba da stradaju. Tu nema logičkog odogovora. Jedini izlaz je Gospod Isus Hristos a u njegovom raspeću se sadrži trijumf i pobeda, pobeda Carstva Božjeg, pobjeda ljubavi Božje. U tom susretu dvaju ljubavi, i odnos prema svakog lepoti i nepravdi i nevolji. To je put našeg uzrastanja i našeg preobražaja. Zato, moleći se svetim mučenicima, moleći se svi zajedno, budimo istinski pravi hrišćani. Da reč Jevađelja bude naš život, svakodnevica. To nas čini slobodnim ljudima, to nas oslobađa straha, frustracije, podele unutar sebe a onda i podjela među nama. Crkva je telo Hristovo. To kažu apostoli. To znamo i da kada učestvujemo u svetoj Liturgiji, mi smo jedno, na to smo pozvani, naglasio je patrijarh Porfirije.





-Ima li veće radosti za bilo koju dušu živu pravoslavnu, svetosavsku, od radosti, blagoslova da dođu u zemlju Svetoga Save, Svetoga Simeona Mirotočivog, da dođe među duhovnu decu njihovu, ispunjenu verom nadom i ljubavlju...Zaista sam istinski blagosloven, kao i svaki put kada dolazim u Crnu Goru i uvek sam odlazio obnovljen, osnažen i osvežen, spreman, da zbog vere vaše i ljubavi vaše zajedno sa svom brćom arhijerejima hvatam se u koštac sa izazovima burnih vremena u kojima živimo, burnih, ali zaista,ni manje ni više nego što su bila koja vremena...Znajte da ste uvek i u srcu i u duši i u ljubavi i u umu gde god da idemo. Uvek ste ponos, dika radost i ueha. Dolazićemo uvek među vas da se uješimo. A čekamo braću od svuda da se sabiramo u zavetnom hramu Svetog Save kad god možemo. Neka Gospod da svima najprije ljubav a onda slogu i razumevanje. Pojedinačno, porodično, svoj našoj braći i sestrama u veri ali i svim ljudima koje srećemo i sa kojim živimo. Da ste blagosloveni na mnogo godina, poručio je patrijarh Porfirije.