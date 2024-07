RAZBILI SMO ZLOKOBNI ANTISRPSKI KONCEPT: Milan Knežević, predsednik DNP - "Da Srbi nisu ušli u Vladu, ne bi bilo crne liste Zagreba"

ULAZAK Srba u vladu Milojka Spajića višestruko je značajan zbog budućih procesa koji Crnoj Gori treba da donesu unutrašnju stabilnost.

Foto: DNP

Dugo se u institucionalnim i vaninstitucionalnim krugovima raubovao narativ da Srbi koji su na referendumu 2006. glasali za zajedničku državu, koji ne priznaju tzv. Kosovo, zalažu se za najbolje odnose sa bratskom Srbijom, za balansiranu spoljnu politiku, ne mogu biti deo izvršne vlasti ma koliko glasova osvojili na izborima. Našim ulaskom u vladu taj zlokobni koncept je razbijen i uveren sam nikad više neće biti dominantan u Crnoj Gori. Takođe, vodeći promoteri antisrpske politike prethodne dve i po decenije potpuno su izolovani, i u svojoj ekstremizaciji klize ka političko-društvenoj margini.

Ovako, u razgovoru za "Novosti", predsednik Demokratske narodne partije i jedan od lidera koalicije "Za budućnost Crne Gore" Milan Knežević, ocenjuje aktuelnu političku situaciju u Crnoj Gori nakon rekonstrukcije Vlade i ulaska političkih predstavnika srpskog naroda, prvi put od obnove državne nezavisnosti 21. maja 2006. godine. Na pitanje kako odgovaraju na napade da je ovo najglomaznija vlada u istoriji Crne Gore i da su fotelje bile preče od ideologije i programskih načela, naš sagovornik odgovara:

- Vlada koju podržava gotovo dve trećine parlamenta morala je imati glomazni koncept, jer su predstavnici Bošnjačke stranke ušli u nju kao rezultat dogovora i konsultacija većine koja je napravljena u oktobru prošle godine. Svakako, očekujem da će premijer Spajić, zajedno sa nama, u narednom periodu sagledati učinkovitost svakog potpredsednika i ministra, i bez ikakvih emocija odrediti se prema njegovom daljem ostanku u vladi.

Foto Skupština CG

Našli ste se na udaru jer ste se zakleli Bogu i Svetom Vasiliju Ostroškom da nećete glasati za ulazak Bošnjačke stranke u vladu ali ste ipak pritisnuli taster "za". Šta je presudilo?

- Tačno je da sam u jednom polemici sa predsednikom Bošnjačke stranke Ervinom Ibrahimovićem izgovorio zakletvu da ću biti protiv njihovog ulaska u vladu ukoliko ne raskrste sa DPS. Mi imamo čvrsto datu reč od kolege Ibrahimovića da će njegova stranka raskinuti koaliciju sa DPS u Bijelom Polju do donošenja budžeta u toj opštini. U suprotnom, premijer Spajić i postojeća parlamentarna većina će pokrenuti inicijativu za smenu ministara iz Bošnjačke stranke. To je meni bilo dovoljno da glasam za ulazak BS, jer smatram da sam im hrišćanski pružio priliku da raskrste sa Milovom strankom, a da nisam izdao nijedno svoje uverenje, niti pogazio zakletvu. Uostalom, činjenica da sam jedini predsednik partije parlamentarne većine koji nije lično uzeo nijednu državnu funkciju, najbolje govori o tome da glasajući za ulazak Bošnjačke stranke u vladu, nisam glasao da postanem ministar ni potpredsednik, već da nastavim ostvarivanje zacrtanih ideoloških ciljeva.

Čujemo i ocene iz pojedinih krugova da će ovo biti "Vučićev, a ne Spajićev kabinet". To ima veze sa činjenicom da vi i Mandić ističete dobre odnose sa predsednikom Srbije?

- Opterećenost Aleksandrom Vučićem postaje ozbiljna dijagnoza za sve one koji sopstvene neuspehe, frustraciju i nemoć leče kroz svakodnevno pominjanje predsednika Srbije. Bolest je svačija, ali nažalost, za ovu njihovu nema leka. Nemam nameru da zbog njihove dijagnoze prekidam komunikaciju sa Aleksandrom Vučićem, jer bi to značilo da su i mene inficirali.

Da li su veze sa Srbijom i naklonost prema Rusiji dežurni razlog zbog čega SAD žele da vas eliminišu iz izvršne vlasti? Ponovo su izrazili zabrinutost zbog učešća ZBCG u vladi...

- I ja sam izrazio zabrinutost zbog pokušaja atentata na Donalda Trampa i (ne)namernog propusta bezbednosnih službi koje su od njega napravile laku metu za odstrel. Moja zabrinutost za bezbednost Trampa je mnogo utemeljenija i ozbiljnija u odnosu na njihovu da ću Crnu Goru odneti Putinu na poklon.

Srbija spasla sezonu u Zeti Da li li Srbija otkupila dovoljan broj lubenica iz Zete? Kako ste zadovoljni? - Srbija je spasla poljoprivrednu sezonu u Zeti. I na tome sam zahvalan i Vučiću i ministru Momiroviću koji je realizovao naš dogovor. Iako su mnogi pokušali da karikiraju ovaj otkup lubenica, pokazalo se da u ključnim momentima, ako imate brata i prijatelja koji želi da pomogne, možete rešiti svaki problem. Nadam se da ćemo u saradnji sa Srbijom ubrzo otpočeti realizaciju velikih kapitalnih projekata, a na dobrobit svih građana koji žive u našim državama. Sad će svi imati priliku da vide kako ćemo se boriti za povećanje životnog standarda, ekonomski rast i investicione projekte.

Kad pogledamo odnose u regionu, ali i globalna previranja, da li vaša ocena, nakon što vas je Zagreb stavio na crnu listu -"da su nacisti pobedili, a mi izgubili" deluje kao hiperbola?

- Nažalost, više zvuči kao oksimoron u kom su nacisti i ustaše bili dobri dečki, a oni koji su se borili protiv njih, izgleda su bili na pogrešnoj strani istorije. Vlastima u Hrvatskoj je trebalo gotovo mesec dana od usvajanja Rezolucije o genocidu u Jasenovcu, da nas proglase za persone non grata, i to dan nakon što su Srbi ušli u vladu. Jasno je svakom da ne bi bilo nikakvih zabrana da nismo ušli u vladu, pošto su to hrvatske vlasti priželjkivale, i to na isti način kao što su eliminisale svaku mogućnost da politički predstavnici Srba iz Hrvatske budu u vladi. Znam da sam kojim slučajem predložio Rezoluciju o "genocidu" u Blajburgu, da bih ekspresno od ministra Radmana dobio hrvatsku putovnicu. A ako sam na nešto ponosan u dosadašnjem političkom životu, to je svakako rezolucija o genocidu u Jasenovcu, makar nikad više ne video beli Zagreb grad kako onomad pevaše drug Raja (Lazar Ristovski) u filmu "Tito i ja". I dokaz da smo bili u pravu, predstavlja reakcija zvanične Hrvatske kojom u stvari negira genocid u Jasenovcu.

Foto Skupština CG

Bečiću kao da je žao što još neko iz Vlade nije na crnoj listi Zagreba. Kako tumačite to što je upleo Srbiju, rečima da je bio žrtva Beograda nakon usvajanja rezolucije o Srebrenici?

- Kolega Bečić je samo primetio da su postojali određeni kriterijumi koji su opredelili ko će biti stavljen na crnu listu a ko neće, i tu ne vidim ništa sporno. Lično, bio bih razočaran da su me izostavili sa ove liste zabranjenih. Takođe, nisam upoznat da je Bečić imao bilo kakvih problema prilikom ulaska i boravka u Srbiji, tako da ćete odgovor na ovo pitanje morati da zatražite od njega.

Zbog čega se u nedogled odlaže objavljivanje popisa? I hoćemo li najzad saznati koliko Srba ima u Crnoj Gori, sad kad su i oni ušli u vlast?

- Nije sve tako crno kao što se crni, Monstat nas je juče obavestio da su dobili šifru za softver u koji će unositi podatke sa popisa. Ostalo je još da kupe softver, ali pre toga moraju raspisati tender za isti. I onda samo ostaje da raspišemo tender za rukovaoce softvera, i čim ih izaberemo - gotovo. Tako da verujem da ćemo do početka novog popisa 2033. dobiti podatke popisa iz 2023.

Hoćete li se izboriti za sporazum o dvojnom državljanstvu sa Srbijom i hoće li srpski jezik konačno dobiti status službenog?

- Srpski jezik, dvojno državljanstvo, trobojka, poboljšanje položaja srpskog naroda, predstavljaju našu ljudsku i ideološku platformu koju želimo da realizujemo. Mnogi nisu verovali da ćemo ući u vladu, sad ne veruju da ćemo realizovati ove programske ciljeve, ali mi nismo ušli u vlast da bismo dobili službena vozila i kabinete, već da ostvarimo našu ideologiju.

Foto: Vikipedija

Nedavno ste oslobođeni optužbi za organizaciju državnog udara. Jeste li razmišljali da tražite odštetu zbog progona koje ste pretrpeli vi i vaša porodica?

- Sačekaću reakciju tužilaštva kad dobije pisani otpravak presude, jer od toga zavisi da li će ovaj montirani proces posle osam godina biti okončan. U svakom slučaju, ne postoji novčani iznos koji može nadoknaditi golgotu našu i naših porodica.

Uz Partizan protiv Dinama Jeste li se obradovali lošem startu Partizana u Evropi? Može li Zvezda do nove titule? - Uvek navijam za naše klubove kad igraju u Evropi. Navijao sam i za Partizan protiv kijevskog Dinama, posebno nakon nesportskog ponašanja uprave, stručnog štaba i igrača koji su pljunuli na slavnu prošlost ovog kluba. Zato bih voleo da im Partizan vrati pobedom i gostoprimstvom po kome smo poznati, ne bi li se dinamovci bar malo postideli. Što se tiče Crvene zvezde, navijam i verujem da uđemo u Ligu šampiona, osvojimo još jednu duplu krunu, i kako kaže stih jedne naše pesme: "Da i deca naša na Marakani raduju se svetskoj tituli..."

* * * * * * *

Atentat

Verujete li u informacije da se sprema atentat na Mila Đukanovića i u priču da će se protiv njega voditi sudski proces?

- Svakako da treba proveriti sve navode koji su se pojavili u medijima kako bi se otklonila bilo kakva sumnja i opasnost ne samo po Mila Đukanovića, nego svakog građanina u Crnoj Gori. Ostavljam nadležnim organima da se oglase kad procene za shodno i na taj način potvrde ili eliminišu pojedine medijske napise.