OTVOREN 22. TRG OD KNJIGE: Imaginacija, pisanje i čitanje šire i otvaraju svet

Kafkina misao „Knjiga mora biti sekira za zaleđeno more u nama“ slogan je pod kojim će se do 28. jula odvijati programi ovogodišnjeg 22. Međunarodnog sajma „Trg od knjige“ u Herceg Novom.

Foto: V.V.

Manifestaciju je na najlepšem hercegnovskom trgu otvorila književnica češkog porekla Magdalena Placova.

–U ovako vreloj večeri slika zaleđenog mora je osvežavajuća, zar ne, zaleđeno more u nama, ali Kafka za njega uzima sekiru. Tvrdi da ga je potrebno razbiti. To more je nešto negativno, hladno, stvrdnuto i nepomično. To je na neki način zatvor koji nas sprečava da živimo. Zaleđeno more laži ispod kojeg se skriva istina, kazala je Placova i dodala da je za Kafku istina bila svojevrsni apsolutni zahtev i u pisanju i u životu.

- Kafka je bio čovek kome je laž izazivala fizičku patnju. To ne znači da nije znao za laž i da mu je istina bila prirodno data. Naprotiv, on je morao neprestano da se bori za nju. Istina je za njega bila problem, nalazila se beskonačno duboko ili beskrajno visoko. Nastojao je da je se domogne, prevashodno pisanjem, objasnila je Placova.

Druga mogućnost je da je zaleđeno more „nesposobnost čoveka da se otvori, da oseća i saosjeća sa drugima“. Pisanje je, veruje Placova, ono što oslobađa, „ukazuje na bogastvo mogućnosti sadržanih u svakoj ljudskoj situaciji, na našu sposobnost da biramo, pomaže nam da udahnemo vazduh tamo gde ga već ponestaje. Imaginacija širi i otvara svet, ona je suprotnost fanatizmu, agresiji i ratu. Od svih umetnosti, jedino književnost ima moć da nas pusti da stupimo u sugestivnost drugoga. Da razmišljamo putem misli svoga neprijatelja, da žalimo za njegovim gubicima, da prepoznamo sličnost između žrtve i agresora“.

Foto: V.V.

Goste i posetioce Trga od knjige pozdravio je potpredsednik Opštine Herceg Novi, Mirko Mustur, i istakao da je bez knjige nezamislivo razvijati kulturu i aktivno se baviti sprovođenjem kulturne politike.

- U gradu pesnika i književnika, kakav je Herceg Novi, možda je najlakše govoriti o vrednostima pisane reči. Kako ne misliti o lepoj reči kada znate da je ovde kraj nas bista Alekse Šantića, malo niže niz stepenice je Marko Car, dalje Ćopić, Maksimović, Džumhur, a onda na Toploj, dva spomenika na ponos – kuća nobelovca Iva Andrića i Njegoševa škola, kazao je Mustur.

U nastavku prvog programa Trga od knjige Magdalena Placova je kroz razgovor sa urednikom izdanja Dejanom Matićem, i prevodiocem Tihanom Hamović predstavila svoj roman „Život posle Kafke“.

Otvaranju sajma prisustvovali su ministarka kulture i medija Tamara Vujović i konzul Srbije u Herceg Novom Mićo Rogović.

Večeras(ponedeljak, 22. jul) publiku očekuje predstavljanje romana „Vakuum“, autorke Jovane Dišić, potom i promocija knjige pesama „Manastir“ autora Gorana Korunovića.