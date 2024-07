BEZ OLAKŠICA ZA KUPOVINU STANA U CRNOJ GORI: Vladajuća većina, izuzev Demokrata, ne podržava predlog URA

Naime, predlog Zakona za osnivanje Fonda "Stan za sve" najverovatnije neće dobiti potrebnu većinu u parlamentu. Prethodno je Vlada dala negativnu ocenu i nije preporučila njegovo usvajanje. U skladu sa tim, kako je najavljeno tokom rasprave, postupiće i parlamentarna većina, izuzev Demokrata koji su najavili podršku.

Prosečna cena kvadrata u Crnoj Gori je više od 1.800 evra sa tendencijom daljeg rasta, a prema proceni udruženja podstanara, oko 40.000 građana nema svoj krov nad glavom. To je, prema oceni Miloša Konatara, poslanika GP URA, koja je predlagač Zakona kojim se osniva Fond "Stan za sve", dovoljan pokazatelj koliko je on neophodan. Konatar je podsetio da je više od 4.000 građana rešilo stambeno pitanje preko programa 1000+, ali da je, nažalost, taj program ukinut.

Poslanik Pokreta "Evropa sad", Milan Zečević, smatra da je inicijativa za osnivanje Fonda "Stan za sve" populistički potez GP URA, te napominje da država već ima Fond za solidarnu gradnju, te ne vidi svrhu da se osnuje još jedno preduzeće sa istim ciljem. Smatra i da je sam zakon neozbiljno urađen, kao i sama računica da je kvadrat stana moguće prodavati za 900 evra, te je najavio da njegov klub neće podržati predlog.

- Kada ste bili izvršna vlast i tada je 40.000 porodica bilo bez krova nad glavom. Zašto tada niste pokrenuli ovo pitanje - zato jer ste znali da je neodrživo - poručio je poslanik PES.

Šansa za savremene "nomade"

"STAN za sve" podržavaju i Demokrate, a ispred tog kluba, Boris Bogdanović je istakao da je to prilika da se pomogne desetinama hiljada podstanara, "savremenim nomadima koji mesečno plaćaju kiriju od 300 do 500 evra, dok plate ne prelaze 700 evra. Bogdanović je pozvao bivše funkcionere koji su stanove kupovali po povlašćenim uslovima, te dobijali povoljne kredite, da iste vrate državi, najavljujući da ukoliko to ne učine sami, država će se pobrinuti za to.