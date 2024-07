GRADE UPRKOS ZABRANI: Zatvorena četiri gradilišta u Herceg Novom

Investitore koji su prekršili Odluku o zabrani izvođenja građevinskih radova u letnjem periodu, Službenici za inspekcijski nadzor hercegnovske Opštine kaznili su zatvaranjem četiri gradilišta i izdavanjem prekršajnih naloga.

foto: Komunalna inspekcija

Komunalna inspekcija je gradilišta obišla po službenoj dužnosti i prijavama građana i utvrdivši nepravilnosti zatvorila četiri gradilišta u Igalu i na Toploj i izdala prekršajne naloge.

Zatvoreno je gradilište na Toploj II, investitora Igalopromet doo, zatim privatnog preduzetnika M.L. u ulici Dr Jovana Bijelića koji gradi porodičnu kuću, kao i gradilište u ulici Sava Ilića u Igalu, ispod Druge faze Instituta, investitora Jaht menadžment i Zožeta. Zaustavljeni su radovi i u Prizrenskoj ulici u Igalu, gde se gradi stambeni objekat, stanovi policije, a izvođač je Roming Montenegro. Obustavljeni su radove i na više gradilišta duž hercegnovske rivijere, a investitorima izdati prekršajni nalozi.

Podsećamo, od 30. juna, pravo izvođenja građevinskih radova imaju samo izvođači koji rade na objektima od opšteg interesa grada i građana: autobuska stanica, vodovod i put na Luštici, Dnevni centar u Sutorini, zgrada HELP-a u Nemiloj, hotelski objekti sa četiri i pet zvezdica koji su proglašeni objektima od opšteg interesa.. Gradnja je dozvoljena i u višim zonama grada u skladu sa Odlukom o zabrani izvođenja građevinskih radova. Zabrana gradnje traje do 15. septembra. Pojedinim infestitorima biloje dozvoljeno da rade do 30. Juna a nakon tog roka sva gradilišta je trebalo konzervirati. Za prekršioce i gradnju u periodu zabrane, predviđene su novčane kazne do deset hiljada evra.Kontrole će biti nastavljene a represivne mere uključuju i krivične prijave.