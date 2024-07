KATNIĆ PRETNJAMA BRANI SINA: Bivši GST iz ćelije pisao ministru Šaranoviću

BIVŠI glavni specijlni tužilac Milivoje Katnić iz spuške ćelije uputio je pismo ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću navodeći da su policajci njegovom sinu oduzeli pištolj samo zato da bi se svetili njemu.

- Je li moj sin kriv zato što sam mu ja otac. Zašto radite tako podmuklu stvar. Neka vaši službenici koji hoće oružje, odu u Ameriku pa zarade noseći nameštaj i kupe oružje. Neka se ne kockaju, neka štede, neka ne kupuju luksuzne automobile nego kupe oružje. Moj sin se nije kockao, nije trošio, već je poklon od ujaka za diplomski iskoristio da kupi oružje. Je li on nekad muvu zgazio, ne, napravio neki problem. Bavi se streljaštvom i to hoćete da mu uzmete. Udarati na sina nije manir nijednog poštenog Crnogorca. Crtate nam kao porodici metu. Pitajte nekog starijeg Šaranovića, ne treba učiniti sve što vas zapane. Ne tražite zlo, jer ono dođe i bez poziva, a zlo ne traži dozvole. Lično ste odgovorni bude li posledica po moju porodicu, još jednom vam kažem i svima onima koji ovo rade. Evo mene, pa ne žalite, jer nemam kao etnički Crnogorac prava koja mi daje Ustav Crne Gore, zakoni Crne Gore, Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava, a to tražim kao REA populacija, Egipćani, Aškalije, Romi, ništa više. Ko god učestvuje u ovome neće biti zapamćen ni kao Karađoz iz "Proklete avlije". Nepravite od Crne Gore "prokletu avliju", a od sebe što god hoćete. Ne dirajte mi sina - piše u rukom pisanom pismu poslatom Šaranoviću.

Milivoje Katnić uhapšen je 14.arpila ove godine u akciji u kojoj je slobode lišen i dugogodišnji službenik Agencije za nacionalnu bezbednost i bivši direktor Uprave policije Zoran Lazović. Oni se terete da su radili u korist mafijaškog kavačkog klana. U dokumentu SDT piše i da je Katnić obmanjivao javnost da su optuženi beogradski kriminalci Veljko Belivuk i Marko Miljković u Crnu Goru ušli na zahtev Republike Srbije i da se prema njima konstantno preduzimaju mere i radnje, dok je Lazović tim članovima kavačkog klana omogućio da nesmetano pređu granicu, na zahtev vođe te kriminalne organizacije Radoja Zvicera. Katnić je u pritvoru štrajkovao glađu i odbijao da koristi vodu. U međuvremenu je Viši sud u Podgorici na još dva meseca pritvor bivšem glavnom SDT.