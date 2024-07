SRBI SE RADUJU DOLASKU VUČIĆA: Momčilo Vuksanović o pozivu predsedniku Srbije

NAJAVLjENA poseta predsednika Republike Srbije Aleksandara Vučića Crnoj Gori bila bi velika radost za srpski narod u Crnoj Gori, smatra predsednik Srpskog nacionalnog saveta dr Momčilo Vuksanović.

SNS Crne Gore

- Vest da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić spreman da poseti Crnu Goru na poziv lidera srpskih partija, Andrije Mandića i Milana Kneževića, sa oduševljenjem je primljena u Srpskom nacionalnom savetu Crne Gore. Bila bi to velika radost za srpski narod, ne samo za područije Vasojevića i limske doline, već i za sve one građane Crne Gore koji se iskreno zalažu za jedinstvo srpskog naroda ma gde on da živio - saopštio je predsednik Srpskog nacionalnog saveta Crne Gore dr Momčilo Vuksanović. - Nadamo se da bi dolazak predsednika Republike Srbije značio i posetu Srpskoj kući u Beranama koja je najvećim delom urađena zahvaljujući nesebičnoj pomoći Pokrajinske Vlade Vojvodine i Vlade Republike Srbije.

Iz Srpskog nacionalnog saveta Crne Gore su sigurni da će se poseta predsednika Republike Srbije biti od velikog značaja ne samo za srpski narod u Crnoj Gori, već i za očuvanje istorijskih veza i institucionalne povezanosti Srbije i Crne Gore.