KO U CRNOJ GORI GRADI TOKOM SEZONE? Dozvole za objekte od opšteg interesa

Leto je počelo,sezona se zahuktava, a pojedini građevinski radovi u hercegnovskoj optini još traju.

FOTO: RT HN

Reč je o objektima od opšteg interesa, za ostale važi zabrana izvođenja građevinskih radova koja je na snazi od 15. juna. Iz kabineta predsednika Opštine Herceg Novi dozvoljen je nastavak izgradnje autobuske stanice u Igalu, vodovodne i putne infrastrukture na Luštici, dogradnja Dnevnog centra 27 plus i sanacija školskih objekata.

Predsenik Opštine Stevan Katić je za RTHN kazao koja će gradilišta biti aktivna i tokom letnje turističke sezone.

- Dozvole su dobili i hotelski kapaciteti, koji su proglašeni objektima od opšteg interesa, tako da će i oni moći da završavaju taj deo posla i da se na taj način pripremaju za prijem sve većeg broja gostiju koji dolaze u Herceg Novi - objašnjava Katić.

Prema njegovim rečima u kabinet je pristiglo više desetina zahteva investitora da nastave građevinske radove nakon 15. juna i stupanja na snagu Odluke o zabrani, ali dosta njih je odbijeno.

– Sve te zahteve zapravo dobije Služba za inspekcijske poslove Opštine Herceg Novi, mi iz kabineta im prosledimo da oni pogledaju dokumentaciju i lokaciju i oni sugerišu šta se može, a šta ne produžiti – informiše Katić.

Dodaje i da su zahtevi pojedinih investitora odobreni isključivo do 30. juna, a nakon toga zabranjena je gradnja svima, osim navedenim objektima od opšteg interesa.

Katić najavljuje i mogućnost da od sledeće godine odluka o zabrani bude doneta već od 1. juna.

Sada zona u kojoj je zabranjena gradnja tokom sezone obuhvata zemljište uz more linijom koja polazi od državne granice na rtu Kobila i ide ispod gornjeg Njivičkog puta do raskrsnice sa Jadranskom magistralom. Potom obuhvata prostor ispod Jadranske magistrale do mora i 300 metara vazdušne linije iznad Jadranske magistrale, sve do Kamenara.